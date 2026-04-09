Ondernemer in Raalte worstelt met logistieke chaos door onrust in Midden-Oosten

Ondernemer Bart Reinders van Oxycom in Raalte ondervindt grote problemen door de onrust in het Midden-Oosten, met name door de blokkade bij de Straat van Hormuz. Dit leidt tot vertragingen, extra kosten en onzekerheid over de toekomst van de export van duurzame koelsystemen.

De onderneming van Bart Reinders, Oxycom in Raalte, staat voor grote uitdagingen door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten . Het bedrijf, dat duurzame koelsystemen produceert en een deel daarvan exporteert via het water, heeft te kampen met logistieke problemen door de blokkade bij de Straat van Hormuz. Deze blokkade heeft ertoe geleid dat containers niet op hun bestemming konden aankomen, wat voor Reinders persoonlijk stressvol was.

De zoektocht naar alternatieve routes was een intensieve bezigheid, waarbij de containers uiteindelijk met een aanzienlijke omweg in Riyad, Saoedi-Arabië, arriveerden. Dit proces vereiste samenwerking met bedrijven zoals Neele-Vat in Rotterdam, die soortgelijke logistieke uitdagingen ondervonden. De overbelasting van havens in het Midden-Oosten, als gevolg van de gesloten Straat van Hormuz, heeft de situatie verder gecompliceerd. De normale levertijden van 45 tot 50 dagen konden niet meer worden gegarandeerd, waardoor onzekerheid ontstond, zowel voor de ondernemer als voor zijn klanten. De situatie heeft geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen, met name voor verzekeringen. Per container kwamen er duizenden euro's aan extra kosten bij, wat klanten ertoe aanzette om bestellingen uit te stellen. Reinders draagt zelf de kosten van de opslag en toont coulance naar zijn klanten en partners in het Midden-Oosten. \De langetermijneffecten van de situatie, zoals de hoge energieprijzen en transportkosten, baren Reinders zorgen. De prijsstijgingen van grondstoffen zoals aluminium en koper, die hij nu al merkt, kunnen leiden tot hogere inflatie, wat een negatieve impact heeft op de economie. Naast de logistieke uitdagingen is Reinders actief bezig met het zoeken naar nieuwe opdrachten en het diversifiëren van zijn markt. De focus is verschoven naar de Verenigde Staten, waar hij momenteel werkbesprekingen heeft. De ondernemer heeft in het verleden de focus meer van Amerika naar het Midden-Oosten verlegd, maar is nu genoodzaakt om zijn strategie aan te passen. Reinders onderhoudt voortdurend contact met zijn partners in het Midden-Oosten en verwelkomt het recente staakt-het-vuren. Ondanks de verbeterde veiligheidssituatie blijft de onzekerheid echter groot, waardoor de toekomst onvoorspelbaar blijft. De hoop is gericht op de verlaging van de verzekeringskosten door de rederijen zodra de Straat van Hormuz weer open is, waardoor klanten weer bereid zouden kunnen zijn om te bestellen. Neele-Vat, eveneens actief in de export, meldt dat hun loodsen in Rotterdam momenteel behoorlijk vol staan, maar dat er alternatieve routes zijn gevonden en dat klanten bereid zijn om extra kosten te betalen.\De situatie rondom de Straat van Hormuz heeft dus niet alleen de logistieke operaties van Oxycom verstoord, maar heeft ook geleid tot financiële en economische gevolgen. De onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de bijbehorende logistieke problemen dwingen het bedrijf om flexibel te zijn en zich aan te passen. De hoge kosten en onzekerheid zorgen voor spanning, maar Reinders zoekt naar oplossingen en mogelijkheden. De situatie toont de complexiteit van internationale handel en de impact van geopolitieke gebeurtenissen op het bedrijfsleven. De voortdurende dialoog met partners in de regio en de proactieve zoektocht naar nieuwe markten zijn essentieel om de uitdagingen te overwinnen. De focus op duurzame oplossingen in combinatie met een flexibele aanpak is cruciaal om succesvol te blijven in deze turbulente tijden. De toekomst is onzeker, maar door de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en snel te reageren, probeert Reinders zijn bedrijf door deze moeilijke periode te loodsen. De economische gevolgen voor Europa zijn ook een punt van zorg voor de ondernemer. Het is een periode van constant schakelen, en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen





