Onderhoud op A-wegen en routes

De komende week zijn er verschillende werkzaamheden op A-wegen en routes uitgevoerd. De A15, de A16 en de A20 zijn dicht voor werkzaamheden. Ook de Noordtunnel en de Botlektunnel zijn afgesloten.

Wie deze week ’s avonds of ’s nachts de weg opgaat, moet rekening houden met veel werkzaamheden. Onder meer op de A15 , de A16 en de A20 zijn grote afsluitingen.

De Thomassentunnel, onderdeel van de A15 bij Rozenburg, is maandagavond en -nacht afgesloten in de richting Rotterdam. Tussen 21:00 uur en 05:00 uur wordt onderhoud uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid via de Calandbrug. Ook de Noordtunnel tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam is maandagavond en -nacht tussen 21:00 uur en 05:00 uur dicht.

Het gaat om de weg richting Gorinchem. Het verkeer wordt omgeleid via de Brug over de Noord. De A20 richting Hoek van Holland is tussen 22:00 uur en 05:00 uur afgesloten tussen het knooppunt Kethelplein en knooppunt Vlaardingen. Het verkeer wordt omgeleid via de A4 en N223 en via de A4 en A15. De afsluiting is noodzakelijk voor reparaties aan de weg





