Onderhandelingen nieuw bestuur Leidschendam-Voorburg vastgelopen over Vlietland-Noord

De poging tot coalitievorming in Leidschendam-Voorburg is mislukt. De partijen VVD, D66 en GBLV Gemeentebelanken konden het niet eens worden over de plannen voor een vakantiepark in het Vlietland-Noord gebied. Het conflict over dit dossier is zo groot dat het een vruchtbare samenwerking onmogelijk maakt.

De onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg zijn vastgelopen. VVD , D66 en GBLV Gemeentebelangen komen er niet uit, laten ze weten in een verklaring.

Het struikelblok bleek het 'dossier VlietlandNoord', de plannen om een vakantiepark te bouwen in recreatiegebied Vlietland.

'De partijen zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er geen overeenstemming is bereikt over dossier Vlietland Noord. Ondanks goede intenties, overeenstemming over andere onderwerpen en een constructieve en open sfeer', melden de fractievoorzitters. De plannen voor het park met 222 vakantievilla's in het recreatiegebied tussen de Vliet en de A4 bij Leidschendam zorgen al jaren voor, blijft de gemeenteraad verdeeld.

Zo riepen D66 en andere partijen afgelopen maart in een manifest nog op om af te zien van de 'intensieve recreatieve bebouwing'. VVD en GBLV ondertekenden dit manifest niet. De verschillen zouden 'een vruchtbare samenwerking in de coalitie en college in de weg staan', staat in de verklaring.

'De partijen benadrukken daarbij dat de gesprekken prettig, respectvol, open en constructief zijn verlopen. De partijen betreuren het dan ook dat het ondanks alle inspanning afgelopen weken, de wel bereikte overeenstemming over andere onderwerpen en de wil om eruit te komen, het proces uiteindelijk niet tot een akkoord heeft kunnen leiden.

' Na maanden van onderhandelingen hebben de drie partijen VVD, D66 en GBLV Gemeentebelangen besloten dat ze het niet kunnen eens worden over het cruciale punt van het Vlietland-Noord dossier. Dit project, dat 222 vakantievilla's voorstelt in het gevoelige recreatiegebied nabij de Vliet en de autosnelweg A4, staat al jaren centraal in de politieke discussie van Leidschendam-Voorburg. Het conflict over deze intensieve bebouwing is zo diepgaand dat het nu de vorming van een nieuw gemeentebestuur in de weg staat.

Ondanks dat er over veel andere onderwerpen wel overeenstemming was en de sfeer tijdens de gesprekken constructief werd genoemd, bleek dit ene punt een onoverkomelijk obstakel. De meningsverschillen over het vakantiepark zijn niet nieuw. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen probeerden D66 en andere tegenstanders van het plan de betrokken partijen aan te sporen om af te zien van de intensieve recreatieve bebouwing via een manifest.

De VVD en GBLV weigerden dit manifest te ondertekenen, wat de kloof binnen de coalitie aan het licht bracht. Die kloof is nu zo groot dat de partijen concluderen dat een vruchtbare samenwerking in een coalitie en het college onmogelijk is. Het feit dat ze de gesprekken als prettig, respectvol en open beschrijven, maakt de impasse alleen maar pijnlijker. Deze impasse betekent dat Leidschendam-Voorburg waarschijnlijk opnieuw naar de stembus zal moeten.

Het is onduidelijk hoe lang het huidige, lopende beleidsbestuur nog kan blijven functioneren zonder een nieuw verkozen college. De inwoners worden opnieuw geconfronteerd met politieke onzekerheid, terwijl er belangrijke lokale dossiers aan de orde zijn. De situatie illustreert hoe een enkel, gevoelig ruimtelijk plan een geheel bestuur kan lam leggen. De partijen hebben hun respect voor elkaars standpunten benadrukt, maar de fundamentele meningsverschil over de toekomst van het Vlietland heeft nu tot een complete stilstand geleid in de coalitievorming





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Leidschendam-Voorburg Gemeentebestuur Coalitievorming Vlietland-Noord Vakantiepark GVL D66 VVD GBLV

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