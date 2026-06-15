Onbeperkt treinreizen in daluren voor 49 euro per maand: alles wat je moet weten

Vanaf vandaag kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt met de trein in daluren. Het tijdelijke abonnement loopt tot 31 augustus en is een initiatief van de overheid om reizen betaalbaarder te maken.

Vanaf vandaag kunnen reizigers in Nederland voor 49 euro per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren. Het gaat om een tijdelijk abonnement dat loopt tot en met 31 augustus.

Het is een flinke korting op het normale Dal Vrij-abonnement van de NS, dat normaal 127,95 euro per maand kost. De overheid heeft 118 miljoen euro uitgetrokken om dit mogelijk te maken, mede vanwege de gestegen energieprijzen door de oorlog in Iran. Daardoor zijn ook de prijzen van diesel en benzine flink gestegen, wat het openbaar vervoer aantrekkelijker moet maken.

Het abonnement geldt op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 06.30 uur, en in het weekend de hele dag. Reizigers kunnen hiermee niet alleen in NS-treinen reizen, maar ook in treinen van regionale vervoerders. Het eerste exemplaar wordt vanochtend symbolisch overhandigd in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar krijgen vier deelnemers van een speciale NS-wedstrijd de eerste exemplaren uit handen van staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat.

De wedstrijd, die komende zondag plaatsvindt, houdt in dat tien teams proberen zo veel mogelijk kilometers per trein af te leggen door Nederland. Er is ook kritiek op het abonnement. Sommigen vinden het jammer dat het alleen in de daluren geldt en niet in de spits, maar reizigersvereniging Rover begrijpt dat, omdat treinen in de spits vaak al overvol zijn. Wel betreurt Rover dat bus, tram en metro niet zijn inbegrepen.

Reizigers kunnen in de regio Utrecht echter wel besparen met het U-OV Max-maandabonnement, dat tijdelijk voor 50 euro in plaats van 100 euro onbeperkt reizen met bus, tram en metro biedt. Dit abonnement werkt met betaalpas, creditcard of mobiele telefoon, terwijl het NS-abonnement alleen via de ov-chipkaart werkt.

Het initiatief moet bijdragen aan het verlichten van de financiële druk op reizigers en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer tijdens daluren, wat de drukte in de spits kan verminderen. Hoewel het tijdelijke abonnement een positieve stap is, vragen sommige politici om een structurele oplossing voor de hoge reiskosten. De komende maanden zal blijken of het aanbod voldoende reizigers trekt en of het leidt tot een blijvende verandering in reisgedrag





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NS Treinabonnement Daluren Openbaar Vervoer Korting

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