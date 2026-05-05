Onbekende groep vernielt stadhuis en theater in IJsselstein na onvrede over noodopvang voor vluchtelingen

In IJsselstein circuleert een video van een groep onbekende personen die het stadhuis en theater beschadigden, mogelijk als reactie op de geplande noodopvang voor vluchtelingen. De burgemeester verwerpt het geweld en hoopt op een snelle oplossing.

In WhatsApp-groepen wordt een video gedeeld die de vernielingen van afgelopen zaterdagnacht in IJsselstein vastlegt. Een groep onbekende personen gooide zwaar vuurwerk naar de politie en beschadigde de gevels van het stadhuis en het theater, waarschijnlijk als reactie op de geplande noodopvang voor asielzoekers of vluchtelingen.

Op de beelden is te zien hoe acht personen, gekleed in zwarte hoodies, met bakstenen de gebouwen aanvallen. Een van hen pakt herhaaldelijk een steen op, terwijl het glas steeds verder breekt. Daarna vluchten de daders. Wie de video heeft gemaakt en wie de betrokkenen zijn, is nog onduidelijk, vooral omdat de video zonder geluid wordt verspreid.

De burgemeester van IJsselstein, Ester Weststeijn, verwerpt het geweld en hoopt dat de daders snel worden opgepakt. Volgens haar is de link met de noodopvang voor vluchtelingen duidelijk, aangezien er veel onvrede heerst in de stad over het besluit om een tijdelijke opvang voor 100 tot 150 vluchtelingen op een voetbalveld van vereniging IJFC te plaatsen. Hoewel er eerder al demonstraties waren, verliepen deze overwegend rustig.

De burgemeester benadrukt het verschil tussen vredevol protest en geweld, waarbij vuurwerk als wapen wordt gebruikt. Dit gedrag is volgens haar onaanvaardbaar. Ondertussen circuleert de video verder in WhatsApp-groepen, vooral onder jongeren, maar tot nu toe is er nog geen arrestatie geweest. De politie onderzoekt de zaak, maar de identiteit van de daders blijft vooralsnog onbekend.

De schade aan de gebouwen is aanzienlijk, en de gemeenschap staat geschokt na deze gebeurtenis. Lokale bewoners en organisaties hebben hun steun betuigd aan de burgemeester en de politie, terwijl de discussie over de noodopvang voor vluchtelingen verdergaat. De burgemeester roept op tot rust en respect, en benadrukt dat geweld geen oplossing is voor de onvrede. Ze hoopt dat de gemeenschap samen kan werken aan een oplossing die iedereen kan accepteren.

De politie vraagt mensen die informatie hebben over de daders om contact op te nemen, zodat de zaak snel kan worden opgelost





