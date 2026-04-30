Omvangrijke natuurbranden teisteren Brabant en Limburg: Europese hulp aangevraagd

Brabant en Limburg worden geconfronteerd met grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. Asielzoekerscentra zijn ontruimd en er is Europese hulp aangevraagd. De Nederlandse natuur is kwetsbaar en de brandweer heeft moeite de vlammen te bedwingen.

Brabant en Limburg kampen donderdag met omvangrijke natuurbranden die voor aanzienlijke zorgen zorgen. Op de Oirschotse Heide woedt een zeer grote brand op een militair oefenterrein, terwijl een vergelijkbare situatie zich voordoet op een oefenterrein net over de grens in Weert, dichtbij Budel.

Deze laatste brand heeft geleid tot de ontruiming van asielzoekerscentrum Cranendonck en Kempen Airport. Natuurmonumenten uit haar diepe bezorgdheid over de impact van deze branden op de kwetsbare Nederlandse natuur, die al onder druk staat door versnippering en stikstofuitstoot. De lente wordt gezien als een bijzonder kwetsbaar moment voor herstel. De brandweer heeft inmiddels een officieel verzoek om Europese hulp ingediend, aangezien de beschikbare middelen ontoereikend zijn om alle gelijktijdig woedende branden te bestrijden.

Er wordt gehoopt op snelle versterking, mogelijk uit Duitsland, maar de beschikbaarheid is nog onzeker. Dit is een uitzonderlijke situatie, aangezien Nederland nog nooit eerder internationale hulp heeft ingeroepen voor natuurbranden. De oorzaak van de brand bij Budel is nog onduidelijk, maar ontstond tijdens een militaire oefening. Onderzoek naar de precieze oorzaak zal pas plaatsvinden nadat de brand volledig is gedoofd.

De brand in de omgeving van Budel en Weert beslaat naar schatting 70 hectare en wordt ingedamd door 'stoplijnen', maar is nog niet onder controle. Het nablussen zal nog lang duren. De wind is iets afgenomen, wat de bestrijding vergemakkelijkt, maar het gebruik van Chinook-transporthelikopters bemoeilijkt het in kaart brengen van de omvang en hotspots met drones. Ongeveer negentig blusvoertuigen uit Brabant en Limburg zijn ingezet.

De brand op de Oirschotse Heide vertoont minder snelle uitbreiding, maar is aan één kant nog niet onder controle. Bewoners worden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden bij rookoverlast. De rook van beide branden verspreidt zich door de provincie, wat heeft geleid tot het uitsturen van een NL-Alert in West-Brabant. De situatie bij het asielzoekerscentrum in Budel is tijdelijk gestabiliseerd.

De 1500 opgevangen asielzoekers mogen terugkeren naar hun onderkomen nu de wind is gedraaid, maar evacuatie blijft een optie als de windrichting verandert. De brand bij Budel vertoont een zorgwekkend fenomeen: kroonvuur, waarbij het vuur via boomtoppen overslaat, wat de snelle verspreiding bevordert. De brandweer verwacht geen verdere grote uitbreidingen, maar verwacht nog urenlang bezig te zijn met de bestrijding.

De combinatie van de branden en de rook zorgt voor een complexe en uitdagende situatie, waarbij de veiligheid van de bevolking en de bescherming van de natuur voorop staan. De ernst van de situatie onderstreept de noodzaak van preventieve maatregelen en een effectieve aanpak van natuurbranden in Nederland





