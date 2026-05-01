Omvangrijke natuurbranden in Nederland: Internationale hulp ingeroepen

Nederland kampt met meerdere natuurbranden op militaire oefenterreinen. Hulp uit Duitsland, Frankrijk en België is ingeroepen om de brandweer te ondersteunen bij de bestrijding van de vlammen. De situatie is complex en het nablussen zal nog lang duren.

De Nederlandse brandweer worstelt met omvangrijke natuurbranden die op meerdere militaire oefenterrein en zijn ontstaan, waaronder 't Harde in Gelderland, Assen, Weert (Limburg) en de Oirschotse Heide (Noord-Brabant).

De situatie bij 't Harde is nog steeds kritiek, ondanks de inzet van vier pelotons brandweerlieden die bezig zijn met nablussen. Nieuwe brandhaarden blijven ontstaan, waardoor het nog onduidelijk is wanneer de brand volledig onder controle zal zijn. Ook op andere locaties, zoals Weert, waar een gebied van 70 hectare in de as is gelegd en het vliegveld Kempen Airport en een asielzoekerscentrum moesten worden ontruimd, is de situatie complex.

De brand op de Oirschotse Heide, die mogelijk door een militaire helikopter is veroorzaakt, heeft ongeveer 65 hectare natuur vernield. Om de Nederlandse brandweer te ondersteunen, is er hulp ingeroepen uit Duitsland en Frankrijk. Er zijn inmiddels zeker dertig voertuigen met bemanning uit deze landen gearriveerd, elk met gespecialiseerde apparatuur en expertise in natuurbrandbestrijding. Frankrijk en Duitsland sturen elk 15 voertuigen.

Daarnaast wordt er een helikopter met een grote waterzak ter beschikking gesteld. De buitenlandse collega's zijn bekend met natuurbrandbeheersing en beschikken over het benodigde materieel. De veiligheidsregio Zuidoost-Noord-Brabant benadrukt dat de begaanbaarheid van het terrein in Weert een grote uitdaging vormt en dat het nablussen daar nog lang zal duren. De inzet van Belgische collega's heeft gisteren ook al plaatsgevonden.

De Duitse eenheden komen uit Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen, maar hun exacte inzetlocatie is nog niet bekend. Dit is de eerste keer dat Nederland het Europese coördinatiecentrum in Brussel inschakelt voor dergelijke hulp. De oorzaak van de branden op de militaire oefenterreinen wordt onderzocht, maar Defensie heeft inmiddels het gebruik van open vuur, oefenmunitie en pyrotechniek op deze terreinen tijdelijk stilgelegd.

Minister Yesilgoz van Defensie heeft dit aangekondigd op X. Staatssecretaris Boswijk heeft aangegeven dat de protocollen voor oefeningen in droge periodes waarschijnlijk zullen worden aangepast. Natuurmonumenten heeft kritiek geuit op het feit dat Defensie doorgaat met oefeningen, ondanks de risico's. Generaal Onno Eichelsheim, Commandant der Strijdkrachten, is van mening dat het niet nodig is om de oefeningen te stoppen.

Er bestaat een aanzienlijk risico dat er de komende dagen nog meer natuurbranden zullen ontstaan, waardoor de hulpdiensten alert blijven en de situatie nauwlettend in de gaten houden. De brandweer is voorbereid op een langdurige strijd tegen de vlammen en rekent op de voortdurende steun van internationale partners





