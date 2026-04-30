Omvangrijke natuurbranden in Brabant: NL-Alerts verstuurd, asielzoekerscentrum ontruimd

Brabant wordt geteisterd door meerdere natuurbranden, waaronder een grote brand op de Oirschotse Heide en een uitslaande brand bij Weert/Budel. Er zijn NL-Alerts verstuurd en het asielzoekerscentrum Cranendonck is ontruimd. De brandweer is massaal ingezet, ondersteund door Chinook-helikopters.

Brabant kampt donderdag met omvangrijke natuurbranden. Op de Oirschotse Heide woedt een zeer grote brand op een militair oefenterrein. Rond zes uur 's avonds is een NL-Alert verstuurd voor de regio West- Brabant .

Daarnaast is er ook brand uitgebroken op een militair oefenterrein net over de Brabantse grens in Weert, dichtbij Budel. Daar zijn het asielzoekerscentrum Cranendonck en Kempen Airport ontruimd. Vanwege de brand op de Oirschotse Heide en de Weerterheide is nu ook een NL-Alert uitgestuurd in de regio West-Brabant. De natuurbrand in de buurt van Budel breidt zich steeds verder uit, meldt de veiligheidsregio.

Het vuur springt op meerdere plekken over via boomtoppen, een fenomeen dat bekend staat als kroonvuur. In combinatie met de wind kan de brand zich daardoor snel verspreiden, aldus de veiligheidsregio. De brand op de Oirschotse Heide is aan één kant onder controle, in de buurt van het dorp Wintelre, waar de rookontwikkeling afneemt. Aan de andere kant is het vuur nog niet onder controle.

De brandweer verwacht geen grote uitbreidingen meer, maar rekent erop nog uren bezig te zijn met het blussen. Het nablussen kan mogelijk doorgaan tot in de nacht. Een brand van deze omvang komt niet vaak voor, en wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: de vegetatie is extreem droog en er staat een harde wind. Ongeveer 130 brandweermensen zijn ingezet om de brand te bestrijden.

Naast twintig blusvoertuigen zijn diverse watertransporten actief, die continu water aanvoeren, en de brand wordt ook vanuit de lucht in de gaten gehouden met een drone. Over de oorzaak van de brand is nog geen informatie beschikbaar. Zodra het vuur is gedoofd, zal de marechaussee onderzoeken of militaire oefeningen in het gebied een rol hebben gespeeld. Er is nog steeds brand op het terrein van Kempen Airport.

De ondergrondse opslag van kerosine vormt geen direct gevaar, wat door de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen is gecontroleerd. Voor de brand in de omgeving Budel is opgeschaald naar grip 3, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand breidt zich voortdurend uit en beslaat inmiddels ongeveer 800.000 vierkante meter. Er zijn een twintigtal brandweerwagens aanwezig en twee Chinook-transporthelikopters zijn nog steeds in gebruik.

De brandweer uit België is ook onderweg om te helpen. Generaal Onno Eichelsheim heeft aangegeven dat het niet nodig is om oefeningen van Defensie te pauzeren, ondanks de droogte. Hij benadrukt dat het 'heel vervelend is voor omstanders, campings en de natuur zelf'. Voor de brand in de omgeving Budel is een NL-Alert verstuurd.

Omwonenden worden geadviseerd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Vanwege de grote brand in de omgeving van Budel wordt het asielzoekerscentrum Cranendonck ontruimd. In de voormalige kazerne verblijven 1500 asielzoekers. Bussen zijn ingezet om de asielzoekers op te halen.

Het COA weet nog niet waar zij naartoe worden gebracht en hoe lang ze daar zullen verblijven. Ook de tientallen medewerkers moeten het terrein verlaten. Defensie heeft twee Chinook-transporthelikopters ingezet bij de bestrijding van de natuurbrand in Weert, vlakbij Budel. Op de Heiberg in Schijf is eveneens een zeer grote natuurbrand uitgebroken, en bij de Nieuwendijk in Moergestel woedt een bosbrand.

Meerdere brandweereenheden zijn onderweg naar beide locaties. Vanwege de natuurbranden bij Budel en op de Oirschotse Heide zijn NL-Alerts verstuurd. Omwonenden worden geadviseerd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De brandweer heeft nog geen controle over het vuur dat is uitgebroken bij Kempen Airport.

Een woordvoerder meldt: 'Er komen twee Chinooks naar hier omdat we het niet onder controle krijgen met normaal materieel'. Vliegveld Kempen is ontruimd en de rook trekt richting Budel. De brand op het militaire oefenterrein bij Weert beslaat inmiddels 500.000 vierkante meter. De brand brak rond kwart over één uit en breidt zich voortdurend uit.

Of het vuur beperkt is tot het oefenterrein bij de Geuzendijk, is nog onzeker. Het vliegveld Kempen Airport, dat voornamelijk wordt gebruikt voor recreatievluchten, is ontruimd. De brand op de Oirschotse Heide breidt nog steeds uit. De brand in Overloon is onder controle en er is bijna geen vuur en rook meer te zien.

De brandweer is bezig met nablussen en houdt de grond nat. De brand woedde in een gebied van ongeveer 140 bij 300 meter. De brand bij Budel heeft het vliegveld Kempen Airport bereikt, waardoor het vliegveld gesloten is





