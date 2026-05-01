Omvangrijke natuurbrand bij Budel: 250 voetbalvelden aan natuur verwoest

Een grote natuurbrand heeft in het gebied rond Budel voor enorme schade gezorgd. Hulpverleners uit Duitsland en Frankrijk zijn ingezet om de brand te bestrijden. Een noodverordening is van kracht in Weert.

Een verwoestende natuurbrand heeft in het natuurgebied rond Budel een enorme schade aangericht. Geschat wordt dat een gebied ter grootte van 250 voetbalvelden in vlammen is opgaan, wat een onvoorstelbare impact heeft op de lokale flora en fauna.

De brand, die donderdagmiddag uitbrak op het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen nabij Weert, verspreidde zich snel door het droge heide- en boslandschap, aangewakkerd door de heersende wind. De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat de verdere uitbreiding van de vlammen momenteel gestabiliseerd is, maar de situatie is nog steeds verre van onder controle. Er zijn nog steeds diverse hotspots in het gebied die intensieve aandacht en bluswerkzaamheden vereisen.

De brandweer heeft donderdagnacht de situatie vanuit de rand van het getroffen gebied in de gaten gehouden, en nu hulpverleners weer verder het terrein opgaan, omdat de wind de brand opnieuw heeft doen oplaaien. De inzet van drones is cruciaal bij het opsporen van deze verborgen brandhaarden, waardoor de blusploegen effectiever kunnen werken. De verwachting is dat het doven van de brand nog uren, zo niet dagen, in beslag zal nemen.

De omwonenden worden opgeroepen om alert te blijven en zoveel mogelijk blootstelling aan rook te vermijden. Het advies luidt om ramen en deuren gesloten te houden bij rookoverlast. De bestrijding van de natuurbrand is een internationale aangelegenheid geworden. Hulpverleners uit Duitsland en Frankrijk zijn vrijdagochtend geland op Eindhoven Airport en zijn onderweg naar Budel om hun collega's te ondersteunen.

Elk land stuurt ongeveer vijftien voertuigen, waaronder speciale terreinvoertuigen die geschikt zijn om het moeilijk begaanbare gebied in te rijden. Deze internationale samenwerking is essentieel om de brand effectief te bestrijden en de schade te beperken. De inzet van deze gespecialiseerde voertuigen en de expertise van de buitenlandse hulpverleners zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het indammen en uiteindelijk doven van de vlammen. De coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten verloopt vlekkeloos, ondanks de complexe omstandigheden.

De Veiligheidsregio benadrukt het belang van deze samenwerking en is dankbaar voor de steun van de internationale partners. De komst van de hulpverleners is een teken van solidariteit en toont aan dat de bestrijding van natuurrampen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De focus ligt nu op het systematisch uitroeien van de hotspots en het voorkomen van herontbranding. De brand had ook directe gevolgen voor de bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel.

Donderdagmiddag werd het azc tijdelijk ontruimd, waarbij ongeveer 1500 mensen het terrein moesten verlaten. Na een periode van drie uur mochten de bewoners terugkeren naar het azc, nadat de veiligheid was gewaarborgd. In Weert is donderdagavond een noodverordening van kracht geworden, die ook op vrijdag van toepassing blijft op de gebieden waar de brandweer nog actief is met blussen. Deze noodverordening verbiedt de toegang tot het getroffen gebied, om de veiligheid van de hulpverleners en de omwonenden te waarborgen.

De autoriteiten benadrukken het belang van het naleven van deze maatregelen en waarschuwen voor de gevaren van het betreden van het brandgebied. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en er wordt een onderzoek ingesteld om de toedracht te achterhalen. De schade aan de natuur is aanzienlijk en het zal jaren duren voordat het gebied is hersteld.

De brand is een trieste herinnering aan de kwetsbaarheid van onze natuur en het belang van preventie en snelle reactie bij natuurbranden





