Omvangrijke brand op militair oefenterrein bij 't Harde, rook zichtbaar tot in Leiden

Een grote brand is uitgebroken op een militair oefenterrein bij 't Harde, in de buurt van Epe. De rook is ver zichtbaar en ruikbaar in een groot deel van het land. Hulpdiensten zijn massaal ingezet.

Een omvangrijke brand is woensdagmiddag uitgebroken op het militaire oefen- en schietterrein bij 't Harde, gelegen nabij Epe in de provincie Gelderland . De rookontwikkeling is uitzonderlijk en is reeds waargenomen tot in steden als Leiden en Alphen aan den Rijn, terwijl de geur van de brand zelfs tot in Den Haag en omliggende gemeenten doordringt.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland beschrijft de situatie als een brand van ongekende schaal voor Nederlandse begrippen. Vanochtend ontving de brandweer een groot aantal meldingen betreffende de brand op het Artillerie Schietkamp. Uit eerste rapporten blijkt dat er sprake is van meerdere brandhaarden, wat de bestrijding aanzienlijk bemoeilijkt. De meldkamer van de veiligheidsregio heeft een piek in het aantal binnenkomende telefoontjes ervaren, wat de ernst van de situatie onderstreept.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de brand het gevolg is van opzettelijk handelen. Alle beschikbare hulpdiensten zijn ter plaatse gealarmeerd en zetten zich in om de brand te bestrijden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat de brand nog lang niet onder controle is. De veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden hebben waarschuwingen uitgegeven aan hun inwoners, aangezien de rookwolk door de stevige westenwind over een groot gebied verspreid is.

Inwoners worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en automatische ventilatiesystemen uit te schakelen om blootstelling aan de rook te minimaliseren. De hulpdiensten monitoren de situatie nauwlettend en onderhouden nauw contact met hun collega's in Gelderland. Om de brandbestrijding te ondersteunen, heeft de luchtmacht twee transporthelikopters ingezet. Deze helikopters worden gebruikt om grote hoeveelheden water op de brandhaarden te droppen, in een poging de verspreiding van het vuur te stoppen.

Een verslaggever van Omroep West meldt dat de rookontwikkeling zelfs zichtbaar is vanaf de A4 bij Leiden, en dat de geur van de brand ook in Leiderdorp waarneembaar is. De Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid benadrukt nogmaals de uitzonderlijkheid van de brand voor Nederlandse omstandigheden. Er is direct opgeschaald en alle beschikbare specialisten en middelen zijn gemobiliseerd. De omvang van de brand vereist een gecoördineerde en intensieve inzet van alle betrokken partijen.

De brand heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. Piloten hebben contact opgenomen met de Luchtverkeersleiding Nederland om te informeren naar de mogelijkheid om over of om de rookwolk te vliegen. Hoewel de rook enige hinder veroorzaakt, wordt er op dit moment niet gemeld dat er sprake is van gevaarlijke situaties voor het vliegverkeer, waardoor het vliegverkeer vooralsnog ongestoord kan doorgaan. De prioriteit ligt nu bij het indammen van de brand en het beschermen van omliggende gebieden.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de focus ligt momenteel op het bestrijden van het vuur en het minimaliseren van de impact op de omgeving. De situatie op het schietterrein blijft dynamisch en vereist voortdurende monitoring en aanpassing van de bestrijdingsstrategie. De brandweer en andere hulpdiensten werken nauw samen om de brand onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen.

De westenwind speelt een cruciale rol in de verspreiding van de rook, waardoor de waarschuwingen voor omwonenden van groot belang zijn. Het is essentieel dat mensen de adviezen van de veiligheidsregio's opvolgen en maatregelen nemen om hun gezondheid te beschermen. De inzet van de luchtmacht met de transporthelikopters is een belangrijke stap in de bestrijding van de brand, maar de omvang van het vuur maakt het een uitdagende operatie.

De Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing benadrukt het belang van snelle en effectieve opschaling bij dergelijke incidenten, en de beschikbaarheid van voldoende specialisten en middelen. De impact op het vliegverkeer wordt nauwlettend gevolgd, en de Luchtverkeersleiding Nederland staat in nauw contact met de piloten om de veiligheid te waarborgen.

De brand op het schietterrein bij 't Harde is een ernstig incident dat de aandacht van het hele land trekt, en de hulpdiensten doen er alles aan om de situatie onder controle te krijgen en de schade te beperken. De verwachting is dat de bestrijding van de brand nog enkele uren, zo niet dagen, zal duren, afhankelijk van de weersomstandigheden en de effectiviteit van de inzet





