Omvangrijke brand op militair oefenterrein bij 't Harde

Een grote brand is uitgebroken op het Artillerie Schietkamp nabij 't Harde. Er is een NL-alert verstuurd en de A28 is afgesloten. Luchtmacht zet helikopters in om te blussen.

Een omvangrijke brand is woensdagmorgen uitgebroken op het militaire oefen- en schietterrein Artillerie Schietkamp (ASK) nabij 't Harde, een plaats in de gemeente Epe , in de provincie Gelderland.

De brandweer werd kort na elkaar gealarmeerd door diverse meldingen van brandhaarden op het terrein. De situatie escaleerde snel, resulterend in een grootschalige inzet van hulpdiensten en een NL-alert dat werd verspreid over een groot deel van Noord- en Oost-Gelderland, evenals in de provincie Flevoland. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat er sprake is van meerdere, onafhankelijke brandhaarden, wat de bestrijding aanzienlijk bemoeilijkt. De meldkamer van de brandweer werd overspoeld met telefoontjes van bezorgde burgers.

Op dit moment is de oorzaak van de brand nog onbekend en wordt er niet gespeculeerd over mogelijke brandstichting. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio benadrukt dat de brand nog lang niet onder controle is en dat alle beschikbare middelen worden ingezet om de verspreiding te stoppen en het vuur te blussen. De inzet omvat niet alleen grondtroepen van de brandweer, maar ook luchtsteun in de vorm van twee transporthelikopters van de luchtmacht.

Deze helikopters zijn ingezet om grote hoeveelheden water op de brandhaarden te droppen, in een poging het vuur te doven en verdere uitbreiding te voorkomen. De schaal van de brand wordt als uitzonderlijk groot beschouwd voor Nederlandse begrippen. De Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid verklaarde dat er zeer snel is opgeschaald en dat alle beschikbare specialisten en middelen zijn opgeroepen.

De rookontwikkeling is enorm en de rookwolken zijn zichtbaar vanaf grote afstand, zelfs buiten de directe omgeving van Epe. Dit heeft geleid tot ernstige verkeershinder. De A28, een belangrijke snelweg in de regio, is in beide richtingen afgesloten tussen 't Harde en Wezep vanwege het slechte zicht als gevolg van de dikke rookpluim. Dit veroorzaakt aanzienlijke vertragingen en omleidingen voor het verkeer.

Ook het vliegverkeer ondervindt hinder van de brand. Piloten van vliegtuigen die over het gebied vliegen, hebben contact opgenomen met de Luchtverkeersleiding Nederland om te vragen naar de mogelijkheid om over of om de rook heen te vliegen. De Luchtverkeersleiding heeft aangegeven dat het vliegverkeer wel gewoon kan doorgaan, aangezien de rook op dit moment geen directe gevaarlijke situaties oplevert voor de vliegtuigen.

Echter, de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er kunnen op korte termijn maatregelen worden genomen indien de omstandigheden veranderen. De prioriteit ligt bij het waarborgen van de veiligheid van zowel de hulpdiensten als de omwonenden en het vliegverkeer. De brand op het Artillerie Schietkamp heeft een aanzienlijke impact op de omgeving. Naast de verkeershinder en de verstoring van het vliegverkeer, is er ook bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de natuur en de gezondheid van omwonenden.

De rook bevat schadelijke stoffen die irritatie aan de luchtwegen kunnen veroorzaken. De Veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en om buitenactiviteiten te vermijden. Er wordt continu gemonitord of de rook zich verder verspreidt en of er maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bevolking te beschermen. De brandweer en andere hulpdiensten werken nauw samen om de brand zo snel mogelijk te bestrijden en de schade te beperken.

De inzet van de transporthelikopters is cruciaal, maar de brandweer is ook afhankelijk van de inzet van grondtroepen en de expertise van specialisten op het gebied van natuurbrandbestrijding. De situatie is dynamisch en de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Er wordt verwacht dat de bestrijding van de brand nog uren, zo niet dagen, zal duren. De oorzaak van de brand blijft vooralsnog onduidelijk en er zal na het blussen van de brand een onderzoek worden ingesteld om de toedracht te achterhalen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

