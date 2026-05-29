Omslaan Karolien Florijn overschaduwt rentree in Sevilla

Karolien Florijn slaat over tijdens haar eerste wereldbekerwedstrijd in twee jaar. Coach Weijschedé betreurt het incident, maar ziet kansen voor de toekomst.

Roeister Karolien Florijn is tijdens haar rentree op wereldniveau na twee jaar afwezigheid omgeslagen. Het gebeurde in de voorrondes van de wereldbekerwedstrijden in Sevilla. Er zou een probleem met haar boot zijn geweest, waardoor Florijn de balans verloor.

Hoofdcoach Titus Weijschedé kon kort na het incident nog weinig zeggen over de exacte oorzaak. Hij vertelde: 'Ze was er heel verdrietig onder, het is een grote teleurstelling. Ze had er veel zin in en was goed in vorm. Het is erg sneu.

' Na het incident werd Florijn door de reddingsdiensten uit het water gehaald. De roeister zelf gaf aan dat ze voor de start al merkte dat er iets met haar voetenbord niet in orde was.

'Ik gaf aan dat ik uitstel wilde van de start, maar dat is niet gehonoreerd. We zijn weggestart, heel abrupt. Dan maar kijken waar het schip strandde en dat was na 400 meter. Het ging heel snel en ineens lag ik in het water.

' De exacte oorzaak was ook voor Florijn niet duidelijk. 'Er was ook een bootje dat voorbij voer en een golf gaf. Het was rommelig. Het gebeurt niet heel vaak.

Het is me een keer overkomen als junior, tien jaar geleden. Als je een mishaal maakt en ongelukkig uitkomt, kan het gebeuren.

' Coach Weijschedé fietste mee en zag het voor zijn ogen gebeuren. Hij zei: 'Het was even schrikken. Elke roeier kan zoiets overkomen. Het is net als schaatsen, je moet wel blijven staan.

Maar dit is voor haar heel vervelend. We gaan het nog onderzoeken.

' Florijn had na haar olympisch goud in Parijs twee jaar geleden geen wedstrijden op wereldniveau meer geroeid. Ze koos ervoor om zich te focussen op het afronden van haar studie.

'Het was voor mij fijn om stappen te zetten met mijn studie, maar ik vond het niet een heel leuke periode. Ik was best wel moe na de Spelen van Parijs, liep best op mijn tandvlees en had adempauze nodig. Ik heb aardig wat studieachterstand in kunnen halen. Nu nog maar één tentamen en dan ben ik klaar met de bachelor en kan ik het uit mijn hoofd zetten.

' Tijdens het studeren heeft Florijn het roeien gemist. 'Het geeft structuur, je traint naar doelen toe. Ik voel me erg blij dat ik het weer kan doen. Ik heb het ontzettend gemist, ja.

' Nu kijkt ze met frisse moed naar de olympische cyclus, hopelijk weer mee kunnen doen om de medailles. De wedstrijden in Sevilla worden door de Nederlandse roeibond als testevent gezien voor de WK in augustus, gehouden in Amsterdam. Dat is een hoofddoel van Florijn.

'De wereldkampioenschappen in Amsterdam zijn het hoogtepunt waar we topfit aan de start willen liggen. ' Mogelijk mag Florijn later in het toernooi in Spanje nog een D-finale afwerken, maar dat is nog niet duidelijk. Om de medailles gaat het sowieso niet meer. De teleurstelling is groot, maar de focus ligt op de toekomst.

Weijschedé benadrukt dat Florijn nog niet is afgeschreven en dat dit incident haar motivatie niet zal breken. Hij gelooft in haar talent en doorzettingsvermogen. Met de steun van het team en haar ervaring zal ze sterker terugkomen. Het is een harde les, maar een die hoort bij de topsport.

Florijn zelf is vastberaden om door te gaan: 'Ik laat me niet uit het veld slaan. Dit is een tegenslag, maar ik weet waarvoor ik het doe. De terugkeer naar de top is niet makkelijk, maar ik ben klaar voor de uitdaging.

' De komende dagen zal het team de boot analyseren en eventuele problemen verhelpen. Florijn hoopt snel weer te kunnen trainen en haar ritme te vinden. De WK in Amsterdam blijven het doel, en met een goede voorbereiding moet dat haalbaar zijn. Het is nog lang niet verloren





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karolien Florijn Roeien Wereldbeker Sevilla Omslaan Rentree

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sevilla toch nog niet in handen van Ramos na 'slechtste aanbod ooit'Waar er eerder een principeakkoord werd bereikt tussen de huidige eigenaren van Sevilla en Five Eleven Capital - de investeringsmaatschappij van Sergio Ramos - om de club te kopen, is er nu een kink in de kabel gekomen. Ramos heeft zijn aanbod herzien en daar zijn de Sevilla-eigenaren niet van gediend.

Read more »

Overname Sevilla van Sergio Ramos verandert in soap: 'Dit is het slechtste aanbod ooit'Sergio Ramos lijkt toch niet eigenaar te worden van Sevilla. Eerder deze maand was er een principeakkoord tussen beide partijen, maar dit is nu van tafel door het herziene aanbod van Ramos, waar Sevilla niet blij mee is. Dit weet het Spaanse Marca te melden.

Read more »

Roeiboot olympisch kampioen Florijn slaat om bij rentree in wereldbekerFlorijn maakt bij de wereldbekerwedstrijden in Sevilla haar rentree op wereldniveau.

Read more »

Roeister Karolien Florijn omgeslagen bij rentree op wereldniveauKarolien Florijn is tijdens de wereldbekerwedstrijden in Sevilla omgeslagen met haar boot. Het incident gebeurde in de voorrondes van het toernooi. Florijn werd door de reddingsdiensten uit het water gehaald.

Read more »