De 34-jarige scheidsrechter Omar Artan heeft elf uur in een Amerikaanse verhoorkamer doorgebracht zonder enig resultaat. De FIFA heeft zijn naam als arbiter geschrapt, maar hij werd in Somalië als een held onthaald. Hij ontving een cheque van 50.000 dollar van de Somalische politicus Libaan Shuluq. De UEFA heeft Artan aangesteld om de UEFA Super Cup te leiden, het duel tussen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain en Europa League-winnaar Aston Villa op woensdag 12 augustus in Salzburg. De aanstelling van Artan is een eerbetoon aan zijn kwaliteiten en zijn nominatie voor het WK.

De 34-jarige scheidsrechter Omar Artan heeft elf uur in een Amerikaanse verhoorkamer doorgebracht zonder enig resultaat. De FIFA heeft zijn naam als arbiter geschrapt, maar hij werd in Somalië als een held onthaald.

Hij ontving een cheque van 50.000 dollar van de Somalische politicus Libaan Shuluq. De UEFA heeft Artan aangesteld om de UEFA Super Cup te leiden, het duel tussen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain en Europa League-winnaar Aston Villa op woensdag 12 augustus in Salzburg. De aanstelling van Artan is een eerbetoon aan zijn kwaliteiten en zijn nominatie voor het WK





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