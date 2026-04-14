OM sluit deal met verdachten kunstroof Assen: strafvermindering in ruil voor teruggave buit

Het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken gemaakt met twee verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen. De gestolen Roemeense kunst, waaronder de gouden helm van Cotofenesti, is grotendeels terug. De strafeis blijft geheim. De derde verdachte weigert mee te werken.

In ruil voor het teruggeven van de gestolen kunstschatten heeft het Openbaar Ministerie (OM) procesafspraken gemaakt met twee van de drie hoofdverdachten van de spectaculaire kunstroof in Assen . De strafeis die met de verdachten Jan B. en Douglas W. is overeengekomen, blijft vooralsnog geheim. Dit bleek tijdens de start van de behandeling van de rechtszaak over de inbraak in het Drents Museum , die plaatsvond in januari vorig jaar. Een essentieel onderdeel van de deal is dat het museum afziet van het verhalen van eventuele schade op de verdachten. De rechtbank zal in haar vonnis beoordelen of deze procesafspraken rechtmatig zijn.

Het grootste deel van de gestolen kunst, waaronder de prestigieuze gouden helm van Cotofenesti, is al teruggegeven. Deze teruggave, die ongeveer twee weken geleden plaatsvond, was volgens het OM een cruciale voorwaarde voor de procesafspraken. De officier van justitie benadrukte dat de primaire doelstelling het terugkrijgen van de waardevolle Roemeense kunstwerken was. Hij beschreef het traject dat tot de afspraken leidde als 'langdurig en intensief', waarbij wederzijds vertrouwen een uitdaging vormde. De officier prees de verdachten voor hun moed om de gestolen goederen, die overigens afkomstig zijn uit Roemenië, nog vóór de rechtszaak terug te geven. De verdachten worden ervan verdacht, enkele kostbare Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum te hebben ontvreemd. Naast de gouden helm behoren hier ook drie gouden armbanden toe, waarvan er één nog steeds vermist is. De officier van justitie gaf aan geen aanwijzingen te hebben dat de twee verdachten met wie de overeenkomst is gesloten, de vermiste armband in hun bezit hebben. De exacte locatie waar de buit verborgen lag en de details van de overdracht blijven om veiligheidsredenen en de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen geheim.

De derde verdachte, Bernhard Z., heeft geweigerd procesafspraken te treffen en bekent tijdens de zitting slechts een beperkte rol te hebben gespeeld. Hij gaf aan een auto en valse kentekenplaten te hebben geregeld en diverse benodigdheden te hebben gekocht. Volgens zijn verklaring was hij zich bewust van het feit dat er een inbraak zou plaatsvinden, maar wist hij de locatie noch de aard van de gestolen goederen. Z. ontkent in het bezit te zijn geweest van de kunstschatten of hierover informatie te hebben gehad. Het OM zal later op de dag de strafeisen bekendmaken, die voor de twee verdachten met wie de procesafspraken zijn gemaakt, vermoedelijk zullen leiden tot strafkorting. De kunstroof in het Drents Museum, die destijds in januari 2025 plaatsvond, veroorzaakte een enorme media-aandacht, zowel nationaal als internationaal. De beelden van de inbraak, waarbij een deur werd opgeblazen met zwaar vuurwerk en vitrines werden vernield met een moker, werden in de rechtszaal getoond. De verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht en weigerden commentaar te geven op de beelden. Het sluiten van procesafspraken vereist geen bekentenis. Echter, in dit geval wordt de rechtszaak uitgebreid behandeld, mede vanwege de grote publieke belangstelling en de controversie die de kunstroof, met name in Roemenië, teweegbracht. De inzet van bijzondere opsporingsmethoden door het OM, zoals de publicatie van namen en foto's van verdachten kort na hun aanhouding, vereist eveneens toetsing door de rechtbank. Verdachte Jan B. verklaarde dat hij door undercoveragenten onder druk is gezet, die zich voordeden als geïnteresseerde kopers van de gestolen goederen. De officier van justitie benadrukte dat de grenzen van de wet zijn opgezocht, maar nooit zijn overschreden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunstroof Assen Drents Museum Procesafspraken Openbaar Ministerie Strafvermindering Kunst Roemeense Kunst Gouden Helm

United States Latest News, United States Headlines

