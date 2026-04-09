OM eist vier jaar cel tegen man uit Hoogeveen voor verkrachting, bedreiging en drugsbezit

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 46-jarige man uit Hoogeveen. De man wordt verdacht van verkrachting van zijn toenmalige vriendin, bedreiging, vernieling en drugsbezit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 46-jarige man uit Hoogeveen . De man wordt beschuldigd van een reeks ernstige misdrijven, waaronder verkrachting, bedreiging, vernieling en drugsbezit. Volgens de aanklager heeft de verdachte op 11 januari vorig jaar op schandelijke wijze misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn toenmalige vriendin.

De vrouw, die op dat moment fysiek kwetsbaar was door een gebroken pols en heupblessure, was volledig afhankelijk van de verdachte. De officier van justitie benadrukte de ernst van de situatie en de impact die dit op het slachtoffer heeft gehad. De aanklager heeft de straf geëist op basis van de ernst van de feiten en de impact op het slachtoffer en de maatschappij. Er wordt gesproken over een lange en moeizame periode voor het slachtoffer, waarbij zij niet alleen met fysieke, maar ook met emotionele schade te kampen heeft gehad.\Naast de verkrachting, die plaatsvond in de eigen woning van de vrouw, wordt de man ook beschuldigd van andere misdrijven die de ernst van de situatie nog verder vergroten. Zo wordt hij ervan verdacht de banden van de scootmobiel van de vrouw te hebben lekgestoken, een daad die hij overigens wel heeft bekend. Dit getuigt van een gebrek aan respect voor de vrouw en haar mobiliteit, en onderstreept het gevoel van machteloosheid dat zij moet hebben ervaren. Daarnaast wordt de man beschuldigd van het sturen van een groot aantal WhatsApp-berichten aan de vrouw, waarin hij haar niet alleen bedreigde, maar ook doodsbedreigingen uitte. De aanklager benadrukte de impact van deze bedreigingen op het slachtoffer, die in angst leefde en zich onveilig voelde. De officier van justitie wees er specifiek op dat de verdachte de vrouw zelfs zou hebben bedreigd door te zeggen dat hij haar van het balkon zou gooien, een ernstige dreiging die de ernst van de situatie nog eens extra onderstreept. Het Openbaar Ministerie rekent het de verdachte dan ook zwaar aan dat hij de vrouw op deze manier heeft bedreigd en dat er sprake is van een patroon van intimidatie en geweld. Dit soort gedrag toont geen enkel respect voor het slachtoffer en de maatschappij als geheel.\De verdachte ontkent de aanklacht van verkrachting en beweert dat er sprake was van vrijwillige seks. Zijn advocaat heeft tijdens de rechtszaak gepleit voor vrijspraak en betoogde dat er onvoldoende bewijs is om de man schuldig te verklaren. De verdediging betwistte ook de aanklacht voor drugsbezit, waarbij de 70 gram hennep werd aangetroffen in de woning van de vrouw. Volgens de advocaat is het onterecht dat de man alleen verantwoordelijk wordt gehouden voor deze vondst. Deskundigen hebben de man beschreven als psychisch kwetsbaar, met stoornissen die zijn gedrag mogelijk beïnvloeden. De experts schatten de kans op herhaling van crimineel gedrag als hoog in. Het Openbaar Ministerie heeft, naast de gevangenisstraf, een contact- en locatieverbod van vijf jaar geëist, evenals verplichte begeleiding en behandeling na detentie om de kans op herhaling te minimaliseren. De rechtbank zal over twee weken een uitspraak doen in deze zaak. Het is van cruciaal belang dat de rechtbank de ernst van de feiten erkent en een straf oplegt die recht doet aan het slachtoffer en de samenleving. De uitspraak zal bepalen of de rechtbank de beweringen van het OM volgt of de argumenten van de verdediging, wat uiteindelijk van grote invloed zal zijn op de toekomst van de betrokkenen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wirtz neemt het op voor Slot en is het niet eens met Van DijkFlorian Wirtz heeft Arne Slot verdedigd bij Liverpool. De creatieve Duitser is het daarnaast niet helemaal eens met Virgil van Dijk, die vond dat The Reds het na de 3-0 lieten lopen tegen Manchester City.

Onenigheid over staakt-het-vuren in Midden-Oosten: geldt het ook voor Libanon?De berichten over het tijdelijke bestand in het Midden-Oosten zijn tegenstrijdig. Terwijl de Pakistaanse premier beweert dat het staakt-het-vuren overal geldt, ontkent de Israëlische premier Netanyahu dit voor Libanon. De voortzetting van Israëlische aanvallen in Libanon vormt een potentieel struikelblok voor het bestand.

Tegenstrijdige berichten over of het staakt-het-vuren ook voor Libanon geldtVannacht kondigde Trump aan dat er een akkoord tussen de VS en Iran is voor een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. Israël stelt dat die tijdelijke wapenstilstand niet geldt voor de oorlog tegen Hezbollah in Libanon.

'Marteling zonder aanraking' zeggen advocaten over de gevangenschap van Inez WeskiHet Openbaar Ministerie heeft het recht verspeeld om Inez Weski te vervolgen. Dat zegt het advocatenteam van de voormalig strafpleiter uit Rotterdam.

'Jacht' op Slot geopend: 'Ze blijven het maar voorspellen, maar ik weet het niet'Wim Kieft maakt zich niet zo druk om een eventueel ontslag van Arne Slot bij Liverpool. Zaakwaarnemer Rob Jansen denkt überhaupt niet dat de Nederlandse manager zo erg onder druk staat als de Britse pers doet vermoeden.

Wankelt het staakt-het-vuren tussen VS en Iran?Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS, dat door Pakistan werd bemiddeld, staat onder druk door de bombardementen van Israël in Libanon en de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz af te sluiten. Correspondent David Poort en Arabist Leo Kwarten analyseren de kwetsbare situatie.

