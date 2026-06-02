OM eist levenslang tegen vier verdachten in Marengo-proces

In het hoger beroep van het grootschalige liquidatieproces Marengo heeft het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen vier verdachten. De zaak draait om zes onderwereldmoorden en veertien verdachten staan terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi is uitgesteld. Het bewijs bestaat uit ontcijferde berichten en verklaringen van een kroongetuige.

Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep van het grootschalige liquidatieproces Marengo een levenslange gevangenisstraf geëist tegen vier verdachten. In deze zaak, die draait om zes onderwereldmoorden, staan in totaal veertien personen terecht.

De strafeis tegen de hoofdverdachte Ridouan Taghi is uitgesteld omdat hij tijdelijk zonder advocaat zit. eerder werden Taghi en twee medeverdachten al door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Het bewijs in dit proces bestaat voornamelijk uit ontcijferde versleutelde berichten tussen de verdachten en verklaringen van een kroongetuige. Het onderzoek naar deze organisatie begon al in 2017. De levenslange eis werd geformuleerd tegen Saïd R. (51 jaar), de broers Mario (44) en Mao R. (48 jaar) en Achraf B. (33 jaar).

Volgens justitie speelden deze personen een vooraanstaande rol in de door Taghi geleide criminele organisatie en waren zij betrokken bij diverse moorden en pogingen daartoe. Het Openbaar Ministerie spreekt van een afschuwelijke golf van moorden die gepaard ging met een bijzonder wreed motief. Binnen de organisatie gold het credo 'praten is slapen', wat wijst op een cultuur van absoluute geheimhouding onder dreiging van eliminatie.

Een opvallend detail is dat een van de gepleegde moorden een vergissing bleek te zijn; daarna werd de jacht hervat op het werkelijke beoogde slachtoffer. Daarnaast kwam ook de rol van spyshophouder Ronald Bakker aan de orde, wat de zaak nog complexer maakt. De eis van het OM benadrukt de ernst van de beschuldigingen en de diepgang van de onderzoeksmethoden, waarbij digitale forensiek en getuigenissen een centrale rol speelden.

De huidigeprocedure in hoger beroep zal naar verwachting nog enige tijd duren vanwege de omvang van het dossier en de vele betrokken partijen. Uiteindelijk zal het Hof van Justitie moeten beslissen of de levenslange straffen die eerder werden opgelegd, worden bevestigd of gewijzigd. Het Marengo-proces wordt gezien als een van de grootste en meest complexe zaken rond georganiseerde misdaad in Nederland, met een netwerk dat zich uitstrekte tot ver buiten de landsgrenzen.

De veroordelingen zouden een sterk signaal kunnen uitstralen naar de onderwereld over de consequenties van dergelijke geweldscultuur. Tegelijkertijd blijft de discussie gaande over de rol vanPrivacy en bewaarde berichten in dergelijke onderzoeken, een thema dat steeds vaker de rechtbanken bezighoudt. De zaak onderstreept ook de uitdagingen voor het OM bij het bewijsvoeren tegen gesloten criminele organisaties die opereren met geavanceerde communicatiemiddelen. Het conflict tussen privacyrechten en effectief misdaadonderzoek speelt hierin een cruciale rol.

Voor de slachtoffers en hun families betekent dit proces een lange weg naar rechtvaardigheid, die nu mogelijk wordt beslecht door de uitspraken in het hoger beroep. De maatschappelijke impact van een dergelijke reeks liquidaties is groot en heeft geleid tot een versterkte politiële aanpak van georganiseerde misdaad. Het OM heeft in zijn pleidooi benadrukt dat deze organisatie niet alleen geweld gebruikte, maar ook een klimaat van angst creëerde dat veel verder ging dan de directe betrokkenen.

De回去了 van de kroongetuige, die zelf deel uitmaakte van de onderwereld, heeft mogelijk een doorslaggevende rol gespeeld in het doorbreken van het code van stilzwijgen. Het is opvallend dat sommige verdachten al eerder tot levenslang zijn veroordeeld, wat suggereert dat de bewijslast in de eerste instantie al als voldoende werd gezien. De huidige procedure in hoger beroep test of die bewijzen ook standhouden bij een zorgvuldige herbeoordeling.

De zaak Marengo draait dus niet alleen om individuele schuld, maar ook om de structuur en modus operandi van een完整的 crimineel netwerk. Het OM heeft een breed scala aan delicten aan het licht gebracht, van moord en poging tot moord tot betrokkenheid bij een criminele organisatie. De eis van levenslang tegen de vier verdachten toont aan dat justitie van plan is om de hoogst mogelijke straffen te eisen voor de meest zware misdrijven.

De uitspraak van het hof zal naar verwachting in de komende maanden worden uitgesproken. Vooralsnog blijven de betrokkenen in detentie, in afwachting van het definitieve oordeel





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Marengo Ridouan Taghi Liquidaties Onderwereldmoorden Levenslang

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