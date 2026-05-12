Olympische medailles in Thialf - Terugkeer van Nederland in de Winterspelen?

In november 2023 wordt bekend dat de Franse organisatie voor alle disciplines van de Winterspelen van 2030 in eigen land wil organiseren, vanwege het ontbreken van een geschikte ijsbaan in Frankrijk. Verkenning trips naar Friesland en Turijn waren gedaan om alternatieven te zoeken.

Olympische medailles in Thialf . De iconische vijf ringen in Heerenveen . Volgende maand moet het sein definitief op groen gaan, maar de kans is groot dat in 2030, 102 jaar na de Spelen van Amsterdam, weer olympische wedstrijden in Nederland plaatsvinden.

Hoe kwam Thialf in beeld voor het schaatsen op de Spelen van 2030? En hoe raakte de Franse organisatie overtuigd door de Nederlanders? In november 2023 gaat de bal rollen. Dan maakt het Frans Olympisch Comité bekend dat het alle disciplines van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen in eigen land wil organiseren





Thialf near organizing ice hockey at 2030 Olympics after exclusion of TurinThe organizing committee of the Winter Olympics, set to take place in the French Alps in four years, is only now planning to discuss aspects of the event with the Dutch ice hockey team, who have been advocating for the sport to be held in the Netherlands. Talks with the Italian city of Turin, which had been in contention, appear to have been put on hold for now. With Turin out of the picture, it appears likely that the 2030 ice hockey players will be skating in Friesland.

Olympisch schaatstoernooi 2030 in Thialf steeds dichterbij: rol Turijn lijkt uitgespeeldHet organisatiecomité van de Winterspelen, die over vier jaar plaatsvinden in de Franse Alpen, gaat 'formeel onderhandelen' met de Nederlandse werkgroep die probeert het olympisch schaatstoernooi naar Nederland te halen.

Olympische medailles in Friesland: de vijf ringen en Thialf, en WK-ambities van de Friese ijsbaan

