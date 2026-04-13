Olympique Lyon Trainer Bekent: Provocatie als Sleutel tot Endricks Succes

De trainer van Olympique Lyon onthult de strategie achter zijn kritiek op Endrick, waarbij hij provocatie gebruikte om een reactie van de speler uit te lokken. De tactiek blijkt succesvol, want Endrick reageerde met een assist en betrokkenheid bij een doelpunt, waardoor Lyon dichter bij Champions League-voetbal komt.

De trainer van Olympique Lyon , die na afloop van de wedstrijd zijn tactiek toelichtte, gaf openlijk toe dat zijn uitlatingen over Endrick geen toeval waren. Hij bekende: 'Het was een reactiestrategie. Ik wilde Endrick provoceren.' De negentienjarige Braziliaanse speler, die aanvankelijk op de bank begon, liet na de rust zijn invloed gelden met een assist op Roman Yaremchuk. Bovendien was hij betrokken bij de 2-0, waarbij zijn inzet via een rebound door Corentin Tolisso werd binnengekopt.

De trainer, een week eerder nog kritisch over het optreden van Endrick tegen Angers (0-0), had publiekelijk zijn ongenoegen geuit. 'Ik ben niet tevreden. Hij moet meer verantwoordelijkheid nemen en meer doen', liet de Portugese coach toen weten. Voorafgaand aan de ontmoeting met Lorient waren Endricks statistieken zes doelpunten en vijf assists in vijftien wedstrijden. Zijn prestaties waren echter de laatste weken wisselvallig. De spits had bovendien een reeks van negen Ligue 1-duels zonder doelpunt achter zijn naam staan.

De aanpak van de trainer bleek echter doelgericht. 'Als coach moeten we manieren vinden om reacties uit te lokken. Dat is wat ik heb gedaan. Hij gaf het antwoord dat we nodig hadden.' De coach benadrukte dat er intern al gesprekken met de aanvaller, die gehuurd wordt van Real Madrid, waren geweest. 'We hebben met hem gesproken om een reactie te krijgen van een speler die belangrijk voor ons is. Hij zit in een fase van ontwikkeling, maar alles is in orde.'

Deze strategie wierp duidelijk zijn vruchten af. Endrick toonde veerkracht en reageerde op de kritiek met een positieve bijdrage aan de wedstrijd. De trainer was tevreden met de respons en benadrukte het belang van de ontwikkeling van de jonge speler. Hij gaf aan dat Endrick zich in een cruciale fase van zijn carrière bevindt en dat de club hem de nodige ondersteuning biedt.

De coach benadrukte de noodzaak om spelers uit te dagen en uit hun comfortzone te halen om zo hun potentieel optimaal te benutten. Hij gaf aan dat de provocatie een onderdeel was van een groter plan om de prestaties van de speler te verbeteren en hem te helpen groeien. De trainer, bekend om zijn tactische scherpzinnigheid, was er duidelijk van overtuigd dat deze aanpak de juiste was.

Door de overwinning blijft Olympique Lyon in de race voor de top in de Ligue 1 en behoudt het uitzicht op Champions League-voetbal. De ploeg staat momenteel op de vijfde plaats, met slechts één punt achterstand op de voorrondes van de Champions League en twee punten op een directe plaats in de prestigieuze competitie.

De coach was dan ook zeer tevreden met de drie punten, niet alleen vanwege de positie in de ranglijst, maar ook vanwege de reactie van Endrick. Hij benadrukte dat de teamgeest sterk is en dat iedereen bereid is om te vechten voor de doelstellingen van de club. De coach ziet de overwinning als een bevestiging van de goede vorm en de potentie van het team.

Hij is optimistisch over de toekomst en gelooft dat Olympique Lyon in staat is om de Champions League te bereiken. De coach bedankte de fans voor hun steun en beloofde dat het team alles zal geven om de verwachtingen waar te maken. De overwinning was een belangrijke stap in de goede richting en geeft het team extra motivatie voor de komende wedstrijden.





Olympique Lyon Endrick Ligue 1 Trainer Provocatie Champions League Voetbal Tactiek Reactie

