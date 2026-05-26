Oliver Antman op shortlist van Club Brugge

Voormalig Go Ahead Eagles-aanvaller Oliver Antman staat op de shortlist van Club Brugge. De Schotse topclub Rangers FC zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer.

Volgens verschillende Schotse media staat voormalig Go Ahead Eagles -aanvaller Oliver Antman op de shortlist van de Belgische topclub Club Brugge , dat zich wil versterken met extra snelheid en creativiteit op de flanken.

De huidige club van de Fin, Rangers FC, zou bovendien bereid zijn om mee te werken aan een transfer. Antman trok vorige zomer nog voor ongeveer drie miljoen euro van Go Ahead Eagles naar Rangers, maar zijn avontuur in Schotland draaide voorlopig niet uit zoals gehoopt. De 24-jarige flankaanvaller verzamelde slechts één doelpunt en vijf assists in 28 wedstrijden en kon zich nooit helemaal laten zien op Ibrox, zoals dat in Deventer wel lukte.

De Schotse topclub staat daarom open voor een vertrek deze zomer. Trainer Danny Rohl zou meer leidersfiguren in zijn kern willen en ziet Antman niet als een speler die dat profiel invult. Rangers hoopt wel op zijn minst de oorspronkelijke investering terug te verdienen. Club Brugge kent Antman nog goed uit zijn periode bij Go Ahead Eagles.

Daar maakte de Fin indruk in de Eredivisie en eindigde hij het seizoen 2024/25 zelfs als 'assistkoning' van ons land. Daarnaast stond hij afgelopen zomer al op de verlanglijst van Club Brugge, maar destijds koos hij voor een vertrek naar Rangers. Antman zelf gaf eerder al toe dat zijn start bij Rangers moeizaam verliep, onder meer door blessureleed. Toch blijft hij overtuigd van zijn kwaliteiten.

Hij verklaarde eerder dat hij nog niet zijn beste voetbal heeft laten zien





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oliver Antman Club Brugge Rangers FC Go Ahead Eagles Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord maakt Dévy Rigaux technisch directeurFeyenoord is van plan om Dévy Rigaux, de Belgische technisch directeur van Club Brugge, als nieuwe technische baas van de club officieel bekend te maken.

Read more »

Tian Nai Koren (16) mag debuteren voor nationale ploeg van SloveniëTian Nai Koren, een 16-jarig toptalent van Club Brugge, heeft maandag bijzonder nieuws ontvangen. Bondscoach Boštjan Cesar heeft Koren opgeroepen voor de nationale ploeg van Slovenië. In de zomer van 2025 kwam Koren van NK Maribor naar Club Brugge, waar hij zijn opleiding volgde. Dit seizoen maakte Koren zijn minuten bij Club NXT en in de Challenger Pro League en UEFA Youth League. In de Challenger Pro League scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. Europees was hij goed voor twee goals en twee assists. Met de jonkies van Club Brugge haalde Koren zelfs de finale van de Youth League. Bij Club Brugge heeft hij zijn debuut in de A-ploeg nog niet gemaakt, maar binnenkort kan hij debuteren voor het eerste elftal van de nationale ploeg van zijn land. Slovenië speelde twee oefeninteralls tegen Cyprus en Kroatië.

Read more »

Feyenoord bevestigt komst technisch directeur Dévy Rigaux van Club BruggeDévy Rigaux is de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Belg komt over van Club Brugge en tekent in De Kuip een contract voor drie seizoenen.

Read more »

Feyenoord benoemt Dévy Rigaux tot technisch directeur, Jan Mulder kritisch over Brugse trainerwisselFeyenoord heeft de Belg Dévy Rigaux aangesteld als nieuwe technisch directeur, een beslissing waar Jan Mulder positief over is, maar hij wijst tevens op een controversiële beslissing van Rigaux tijdens de trainerswissel bij Club Brugge, waarbij Leko van Gent naar Brugge ging en Nicky Hayen werd ontslagen. Gent‑voorzitter Sam Baro uitte zijn verbazing over het gebrek aan communicatie met Brugge.

Read more »