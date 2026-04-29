Olieprijs stijgt verder door spanningen in Straat van Hormuz

De olieprijs nadert het hoogste punt sinds het begin van de conflicten in het Midden-Oosten door toenemende spanningen rond de Straat van Hormuz. President Trump overweegt een verlenging van de blokkade van de Straat, wat de Iraanse economie verder zou kunnen raken. De prijsstijging aan de pomp zal vooralsnog beperkt zijn.

De internationale olieprijs blijft stijgen en nadert zorgwekkend het hoogste niveau sinds het uitbreken van de conflicten in het Midden-Oosten. De afgelopen week noteerde de prijs reeds een stijging tot rond de 100 dollar per vat, maar de recente escalatie van de spanningen rond de strategisch belangrijke Straat van Hormuz heeft een verdere, aanzienlijke prijsopdrijving veroorzaakt.

Op dit moment bedraagt de prijs voor een vat Brent-olie, de wereldwijde benchmark, bijna 117 dollar. Dit is slechts een kleine afstand verwijderd van de piek van 119,50 dollar die werd bereikt direct na het begin van de militaire operaties. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde gisteren dat president Trump concrete instructies heeft gegeven aan zijn administratie om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke verlenging van de maritieme blokkade van de Straat van Hormuz.

Deze blokkade, die door de Verenigde Staten twee weken geleden werd ingesteld, richt zich op alle schepen die een bestemming in Iran hebben. Iran heeft op zijn beurt een vergelijkbare maatregel genomen, waarbij alle schepen die de Straat van Hormuz willen passeren worden tegengehouden. Voor de huidige crisis was deze zeestraat verantwoordelijk voor het transport van ongeveer 20 procent van het totale dagelijkse wereldwijde olieverbruik, waardoor de blokkade een aanzienlijke impact heeft op de mondiale energievoorziening.

Volgens de Wall Street Journal is het doel van president Trump met de verlenging van de blokkade om de Iraanse economie verder te verzwakken en druk uit te oefenen op de Iraanse regering. De hoop is dat Iran als gevolg van de economische druk bereid zal zijn om haar nucleaire ambities te heroverwegen en te beperken.

De Amerikaanse president ziet een langdurige blokkade bovendien als een minder risicovolle optie in vergelijking met een mogelijke herstart van directe militaire bombardementen op Iraanse doelen. De afweging tussen economische druk en militaire actie lijkt een cruciale rol te spelen in de huidige strategie van de Verenigde Staten. De situatie is uiterst complex en vereist een zorgvuldige analyse van de potentiële gevolgen van elke genomen beslissing.

De internationale gemeenschap volgt de ontwikkelingen met argusogen, aangezien een verdere escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten ernstige gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie en de stabiliteit in de regio. De blokkade van de Straat van Hormuz heeft niet alleen directe gevolgen voor de olieprijs, maar ook voor de scheepvaart en de internationale handel. Hoewel de olieprijs aanzienlijk is gestegen, zal de impact hiervan op de prijzen aan de benzinepompen in eerste instantie beperkt zijn.

De adviesprijs voor benzine- en dieselstations zal morgen met 2 cent per liter stijgen. De huidige literprijs voor benzine bedraagt 2,58 euro, terwijl diesel wordt verkocht voor 2,55 euro per liter. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de volledige doorberekening van de gestegen olieprijs doorgaans enkele dagen in beslag neemt voordat deze zichtbaar is voor de consument. Dit komt doordat pomphouders hun voorraden geleidelijk aan aanvullen en de prijsaanpassingen niet onmiddellijk worden doorgevoerd.

De vertraging in de doorberekening is een gevolg van de complexe logistiek en de contractuele afspraken tussen olieproducenten, raffinaderijen en pomphouders. Consumenten kunnen er daarom van uitgaan dat de prijzen aan de pomp in de komende dagen en weken verder zullen stijgen, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op de internationale oliemarkt. De situatie vereist een voortdurende monitoring van de prijzen en de impact op de koopkracht van de consument





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olieprijs Straat Van Hormuz Iran Trump Blokkade

United States Latest News, United States Headlines

