Olav Kooij pakt tweede etappeoverwinning en puntentrui in Boucles de la Mayenne

Nederlandse renner Olav Kooij van Decathlon-CGM wint de slotetappe van Boucles de la Mayenne in massasprint en neemt daarmee ook de puntenklassement in eigen bezit, een indrukwekkende prestatie in zijn rentree na lange blessure.

Olav Kooij van het Decathlon -CGM-team heeft ook de derde en laatste etappe van de Boucles de la Mayenne gewonnen. Na zijn terugkeer na een lange blessureperiode toonde de Nederlandse renner opnieuw zijn uitzonderlijke snelheid in een massasprint.

Op de Franse dansdag won Kooij niet alleen de etappe, maar pakte hij ook de puntentrui, een opmerkelijke prestatie in zijn rentree. De etappe werd gekenmerkt door een tactisch kat-en-muis-spel tussen het peloton en een kleine kopgroep. Al snel na de start braken Matthias Schwarzbacher, Edoardo Zamperini, Pierre Thierry en Ethan Hayter uit. Hayter moest opgeven na een mechanisch probleem, waarna de overige drie hun voorsprong tot ver in de finale weten te bewaren.

In de sprintlijn brak Søren Kragh Andersen voor zijn ploeggenoot Mads Pedersen aan, maar de Deen kwam te vroeg en Olav Kooij profiteerde hiervan om naar voren te komen en de overwinning te veilig te stellen. Maikel Zijlaard eindigde als vierde en Marijn van den Berg als vijfde. In de algemene klassering won de Fransen Benoît Cosnefroy het eindklassement, maar de held van de etappes was zonder twijfel Kooij, die met twee overwinningen en de puntenklassement een indrukwekkende comeback vierde.

Hij toont aan dat hij na zijn blessure weer volop in de racementaliteit zit en dat zijn sprintkracht onaangetast is gebleven. Dit resultaat is een enorme motivatie voor het team en voor Kooij zelf, die uitkomt op de hoogte van zijn Voorbereiding voor de grotere races die komen gaan. Het was een perfecte afsluiting van een inspirerend verhaal over veerkracht en sportieve





