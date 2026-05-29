OGC Nice spreekt zich uit over vertrek Ali Abdi: bedreigingen via sociale media en complexe situatie

OGC Nice heeft een statement uitgegeven over het vertrek van Ali Abdi naar Tunesië voor WK-voorbereiding, ondanks dat de club nog play-offs speelt voor handhaving. De club had Contact met de Tunesische voetbalbond maar kon geen akkoord bereiken vanwege een complex FIFA-tijdschema. Abdi zelf wilde blijven vechten voor Nice, maar moest zich bij de bondscoach melden. De speler is herhaaldelijk bedreigd via sociale media, wat Nice een 'bijzonder moeilijke' keuze bezorgde. De club appealt op respect en terughoudendheid. Abdi speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor Nice; het beslissende play-offduel is vrijdagavond.

OGC Nice heeft een uitgebreid statement afgelegd aangaande het vertrek van Ali Abdi , de Tunesische internationale die naar zijn land is teruggekeerd voor de WK-voorbereiding, terwijl de club nog moet spelen in de play-offs voor handhaving.

Nice heeft alles probeerd gedaan om de vleugelverdediger, die ook een opponent is van het Nederlandse nationale team Oranje, langer bij de club te houden, maar kon geen akkoord bereiken met de Tunesische bondscoach. De speler is herhaaldelijk zwaar bedreigd via sociale media. De club verklaart: 'Gezien de ernst van de situatie wil OGC Nice de specifieke context van de situatie van Abdi toelichten.

De club was in gesprek met de Tunesische voetbalbond om de speler te laten deelnemen aan de twee play-offwedstrijden tegen Saint-Etienne. Uiteindelijk kon er geen overeenkomst worden bereikt binnen een door de FIFA-data 'zeer complex tijdschema.

' Abdizelf wilde graag vechten voor handhaving van Nice, dat in de heenwedstrijd 0-0 gelijk speelde. Hij moet zich echter bij de bondscoach melden.

'Hij was vandaag genoodzaakt naar Tunesië te reizen om de administratieve procedures met betrekking tot zijn visum voor de Verenigde Staten af te ronden. ' De club veroordeelt ook de bedreigingen die Abdi ontvangt. 'Tussen het verdedigen van de clubkleuren en het voldoen aan een oproep voor het WK met zijn nationale team, was de menselijke en sportieve keuze bijzonder moeilijk.

Gezien de stortvloed aan bedreigingen waarmee hij via sociale media te maken krijgt, roept de club iedereen op tot terughoudendheid en respect voor een speler die, net als de club, slachtoffer is van deze incidenten.

' Abdi heeft dit seizoen 32 wedstrijden gespeeld namens Nice. Vrijdagavond staat het beslissende duel op het program





