Het team van Oezbekistan heeft het Azteca verlaten zonder kleerscheuren na een unieke ervaring van voetballen in het iconische stadion.

De videograaf van Oezbekistan ging na een half uur gestrekt na een dubbele charge van Abdukodir Khusanov. De cameraman werd later ook slachtoffer van het gebuffel van Khusanov.

Het team van Oezbekistan verliet het stadion zonder kleerscheuren en liet een dankbetuiging achter in het Oezbeeks. Bondscoach Fabio Cannavaro benadrukte dat zijn spelers hadden genoten van de unieke ervaring van voetballen in het Azteca. Oezbekistan speelt dinsdag 23 juni in Houston tegen Portugal en zondag 28 juni in Atlanta tegen Congo. De organisatie in beide steden kan rekenen op één kleedkamer die niet geveegd hoeft te worden, maar cameramensen vinden dat dat misschien een lastigere uitdaging is.

Het team van Oezbekistan liet een whiteboard achter met de boodschap 'Dankjewel Mexico, veel succes tijdens het WK'





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