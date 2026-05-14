Oerol en Terschelling zijn al 45 jaar met elkaar vergroeid. Nieuw directieduo voor de jubileumeditie

Het grootste locatietheaterfestival van Europa, Oerol, viert zijn 45e verjaardag. Het nieuwe directieduo, Sabine Pater en Jiska Bazuin, volgt Mickey Martins op. Ze willen de samenwerking met het Fries Straatfestival en talentontwikkeling verder aanscherpen.

Oerol en Terschelling zijn al 45 jaar met elkaar vergroeid. Op 12 juni gaat de jubileumeditie van het grootste locatietheaterfestival van Europa weer los. Met een nieuw directieduo aan het roer.

Het gaat om Sabine Pater (artistiek) en Jiska Bazuin (zakelijk), die beiden al werkten voor Oerol. Ze volgen de oude directeur Mickey Martins op. De Engelsman heeft maar 1,5 jaar aan het roer van Oerol gestaan.

'Hij had veel ambitie en wensen voor het festival, maar er was onvoldoende een match vanuit beide kanten', zo vertelt Pater. Het nieuwe duo zoekt dit jaar voor het eerst de samenwerking met het Fries Straatfestival. Dat vindt normaal gesproken in mei in Leeuwarden plaats. Om de samenwerking makkelijker te maken is het straatfestival dit jaar verplaatst naar begin juni, het weekend voor Oerol.

'Er zijn twee voorstellingen die bij ons allebei te zien zijn: de acrobaten van Monki Business met de 'Uitkijkers' en de jongleurs van Tall Tales Company met 'Droplines'. ' 'We delen veel DNA', vervolgt Pater. Ze willen deze samenwerking in de toekomst verder uitbouwen.

'We willen meer voorstellingen naar het noorden halen en samenwerken met regionale kunstopleidingen. ' Pater en Bazuin willen zo de focus op talentontwikkeling binnen Oerol verder aanscherpen. 'Je ziet dat je hier tegenwoordig binnen de cultuur hard voor moet pleiten. ' De kaartverkoop voor de voorstellingen op Oerol begint aanstaande vrijdag.

Vrienden van Oerol konden op dinsdag al hun kaarten kopen.

'Ik kijk dit jaar persoonlijk naar heel veel uit, maar als ik toch iets moet noemen is dat de dansopera Chronos van Dunja Joci/Silbersee', aldus artistiek directeur Pater. 'Het gaat speciaal bij ons in première op een locatie in het bos. ' Oerol heeft dit jaar veel dans op het programma. Zoals Ivgi & Greben met 'Not yet'.

Ze hebben met een benefietavond net geleden geld ingezameld om toch op Oerol te kunnen staan, omdat hun provinciale subsidie is geschrapt.

'Ze spelen in een weiland bij Hee met het landschap als medespeler. ' Tryater staat met 'De oare kant' van theatermaker Romke Gabe Draaijer op Oerol, met Nynke Heeg in de hoofdrol. Het gaat over een vrouw van wie de partner na een lange relatie uitkomt voor zijn homosektaliteit. Wat doet dat met háár?

Ook staan er verschillende talenten uit het noorden op Oerol onder de paraplu van Explore the North. Zoals MAHA, Alexander Moto en Mees van Rijswijk. Ook bij het straattheater is er veel dans.

'Zoals in 'The Air Between Us' uit Nieuw Zeeland. In deze act met luchtacrobatiek gebruikt de danser zijn rolstoel als verlengstuk van zijn lichaam.

' Natuurlijk is er ook aandacht voor het jubileum van Oerol. 'In de Tonnenloods zijn film- en multimediaprojecten te zien met verhalen die terugkijken op 45 jaar Oerol', zo vertelt Pater. En waar moet het heen met Oerol de komende 45 jaar?

'Er wordt aan ons als nieuw directieduo veel gevraagd wat we anders gaan doen. Maar we komen van binnenuit en zijn onderdeel van waar we voor staan.

' 'We willen niet grootschalig veranderen, maar duurzaam verder bouwen aan de toekomst. ' 'Zoals aan talentontwikkeling dus, maar ook het ruimte voor experiment en het eiland nog meer bij het festival betrekken.





