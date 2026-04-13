OERmuseum Diever gered: Nieuwe vrijwilligers blazen leven in historisch museum

Het OERmuseum in Diever, dat dreigde te sluiten door een tekort aan vrijwilligers, heeft een onverwachte opleving gekregen dankzij een stroom van nieuwe aanmeldingen. De toekomst ziet er rooskleuriger uit voor het museum dat de geschiedenis van de regio in ere houdt.

De situatie was lange tijd zorgwekkend. De groep toegewijde vrijwilligers die het museum met liefde en toewijding draaiende hield, was klein en bestond voornamelijk uit mensen op leeftijd. Dit creëerde een reële bedreiging voor de continuïteit van het museum. Zonder nieuwe aanwas leek een onvermijdelijke sluiting onafwendbaar, een scenario dat het museum en de gemeenschap diep zou raken.

De oproep voor nieuwe krachten verliep in eerste instantie moeizaam. Ondanks twee georganiseerde informatieavonden bleef de respons uit, en meldden zich nauwelijks geïnteresseerden. Bestuurslid Bart Friso blikt terug op deze periode met een mengeling van teleurstelling en verbazing. 'Dat viel eerlijk gezegd behoorlijk tegen', bekent hij. 'Maar wat er daarna gebeurde was ronduit fantastisch.'

De nijpende situatie van het museum werd breed uitgemeten in verschillende media, zowel regionaal als landelijk. RTV Drenthe beet de spits af, gevolgd door diverse landelijke nieuwsmedia. Deze publiciteit bleek cruciaal voor het omdraaien van het tij. Friso legt uit: 'Het heeft voor een onverwachte doorbraak gezorgd.'

De media-aandacht leidde tot een golf van aanmeldingen, die de verwachtingen ver overtroffen. 'Uiteindelijk hebben tien vrijwilligers zich aangemeld. Dat is veel meer dan waar we op hoopten.' De opluchting binnen het museum is enorm. In plaats van de verwachte twee of drie nieuwe aanwinsten, is de instroom van vrijwilligers ruim voldoende om de continuïteit te waarborgen. 'Zelfs als de helft overblijft, zijn we al hartstikke blij. Van uitsterven is geen sprake meer, we verjongen juist', aldus Friso met een glimlach. 'Onder de nieuwe vrijwilligers bevinden zich ook dertigers en veertigers, waardoor de gemiddelde leeftijd flink daalt.'

Voorheen bestond de vaste kern van het museum uit ongeveer tien vrijwilligers, waarvan de inzetbaarheid varieerde. De komst van de nieuwe vrijwilligers creëert meer flexibiliteit in de planning en biedt mogelijkheden voor de toekomst. In de toekomst kan er zelfs overwogen worden om twee vrijwilligers tegelijkertijd in het museum aanwezig te laten zijn, wat de bezoekerservaring ten goede komt.

Het museum hecht veel waarde aan de werving en inzet van nieuwe vrijwilligers. Het onboarding proces is zorgvuldig opgezet om een soepele overgang te garanderen. Nieuwe vrijwilligers worden gekoppeld aan een ervaren kracht, die hen begeleidt en wegwijs maakt in de dagelijkse gang van zaken. Volgens Friso is specialistische voorkennis geen vereiste. 'Als je de informatie op de panelen en touchscreens hebt doorgenomen, weet je al meer dan veel bezoekers', legt hij uit. Wat het museum echt belangrijk vindt, is een vriendelijke en gastvrije benadering. 'We zijn een klein museum. Een warm welkom en een glimlach maken het verschil', besluit Friso.

De focus ligt op het creëren van een positieve en gastvrije omgeving voor zowel bezoekers als vrijwilligers. Het museum wil een plek zijn waar geschiedenis tot leven komt en waar iedereen zich welkom voelt. De inzet van de vrijwilligers is cruciaal voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het OERmuseum. Met de nieuwe lichting vrijwilligers ziet het museum de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het museum blijft zich inzetten om de deuren open te houden en de geschiedenis te delen met een breed publiek.





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

