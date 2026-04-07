OERmuseum Diever bedreigd: Vrijwilligerstekort zet toekomst op het spel

Het OERmuseum in Diever kampt met een ernstig tekort aan vrijwilligers, waardoor de toekomst van het museum in gevaar komt. De organisatie hoopt nieuwe krachten te vinden om de rijke geschiedenis van ijstijden tot het jaar nul te kunnen blijven presenteren. Open avonden en andere wervingsmethoden moeten het tij keren.

Van mammoeten tot Neanderthalers, in het OERmuseum in Diever duik je in de fascinerende wereld van ijstijden tot het jaar nul. Het museum, een schatkamer van geschiedenis en prehistorie, staat echter onder druk. Door een schrijnend gebrek aan vrijwilligers dreigt het historische erfgoedmuseum te verdwijnen. De huidige vrijwilligers, de ruggengraat van het museum, zijn met te weinig om de taken te vervullen, wat de toekomst van het museum in gevaar brengt.

Het OERmuseum, rijk aan vondsten en verhalen, is meer dan alleen een verzameling artefacten; het is een levende getuigenis van de menselijke geschiedenis in al haar facetten. De vrijwilligers spelen hierin een cruciale rol, van het verwelkomen van bezoekers tot het geven van boeiende rondleidingen en het onderhouden van de collectie. Zonder hen zou de toegang tot deze unieke schatkamers onmogelijk worden. De lokale gemeenschap wordt erdoor getroffen, omdat het museum een belangrijke culturele speler is in de omgeving.\Om het tij te keren en de toekomst van het museum te waarborgen, organiseerde het OERmuseum onlangs twee open avonden. Tijdens deze bijeenkomsten kregen potentiële vrijwilligers de kans om alle aspecten van het vrijwilligerschap te ontdekken. Bestuurslid Bart Friso vertelt: 'In het verleden hebben dit soort avonden wel nieuwe vrijwilligers opgeleverd, dus we hopen dat het nu ook zo gaat zijn.' De focus lag op het informeren en enthousiasmeren van potentiële vrijwilligers over de diverse mogelijkheden binnen het museum. Huidige vrijwilligers deelden hun ervaringen en gaven een kijkje in de dagelijkse gang van zaken. Er werd aandacht besteed aan de taken die uitgevoerd kunnen worden, van het ontvangen van schoolklassen en het geven van rondleidingen tot het assisteren bij tentoonstellingen en het helpen bij onderhoud. 'Er is genoeg te doen. Je kunt bijvoorbeeld schoolklassen ontvangen en rondleidingen geven. Het hangt heel erg van je eigen interesse af,' legt Friso uit. Naast de open avonden worden er ook andere methoden ingezet om nieuwe vrijwilligers te werven. Dit omvat online campagnes en advertenties in lokale kranten, maar de resultaten vallen tot nu toe tegen. De uitdaging wordt nog groter door de vergrijzing van de huidige groep vrijwilligers, waardoor de noodzaak om nieuwe krachten aan te trekken steeds urgenter wordt.\De concurrentie met andere culturele instellingen in Diever, zoals het Shakespearetheater, speelt ook een rol. Hoewel het OERmuseum een unieke collectie en een specifieke focus heeft, trekt het Shakespearetheater, met zijn grotere organisatie en naamsbekendheid, vaak meer vrijwilligers en publiek. 'Dat zijn wel onze concurrenten ja', geeft Friso toe. 'Maar zij zijn ook een grotere organisatie, timmeren meer aan de weg. Dat trekt ook meer vrijwilligers.' Koning Willem-Alexander bezocht onlangs zelfs het Shakespearetheater, wat de positie van het OERmuseum in de publieke belangstelling verder benadrukt. Ondanks deze uitdagingen, blijft het enthousiasme en de inzet van de huidige vrijwilligers hoog. Zij zijn de drijvende kracht achter het museum en de bewakers van de rijke geschiedenis die het museum herbergt. De situatie is echter nijpend. 'Het tekort aan vrijwilligers is de grootste bedreiging van het museum. Als we te weinig hebben, dan houdt het gewoon op.' De toekomst van het OERmuseum staat of valt met de inzet van de gemeenschap en de bereidheid om dit culturele erfgoed te ondersteunen. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers blijft onverminderd doorgaan, in de hoop dat het museum ook in de toekomst de verhalen van de mammoeten en Neanderthalers kan blijven vertellen





