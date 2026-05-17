Oekraïne voert massale luchtaanvallen op Rusland uit

Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht en vanmorgen een van de zwaarste drone-aanvallen uitgevoerd op Rusland sinds het begin van de oorlog. President Zelensky noemt de luchtaanval op Rusland een gerechtvaardigde reactie op de grootschalige bombardementen op Oekraïense steden.

In een week tijd zijn volgens Zelensky 52 mensen in Oekraïne gedood door Russische aanvallen op woonwijken. Oekraïne zegt dat in de buurt van de Russische hoofdstad een olieraffinaderij en twee locaties waar olie wordt opgepompt zijn getroffen. Zelensky heeft niet-geverifieerde beelden gedeeld van grote rookpluimen die opstijgen vanaf een plek die zou zijn getroffen. Kyiv valt al langer stelselmatig de Russische oliesector aan.

Beide landen maken gebruik van stoorzenders om drones uit koers te brengen. Verspreid over een dag tijd gaat het volgens het ministerie van Defensie zelfs om ruim duizend drones en enkele raketten en zweefbommen die onderweg of boven Rusland werden onderschept. Oekraïne worstelt vooral met het neerhalen van ballistische raketten. Oekraïne heeft de productie van drones en raketten fors opgeschaald en kan daarom steeds grotere aanvallen op Rusland uitvoeren.

Met verschillende landen, zoals Duitsland en Nederland, heeft Oekraïne overeenkomsten gesloten om samen drones te produceren





