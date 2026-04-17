Oekraïne stuurt aan op eigen kracht: veiligheidsgaranties ingeruild voor militaire industrie

Oekraïne lijkt de hoop op Westerse veiligheidsgaranties te hebben opgegeven en richt zich nu volledig op het versterken van haar eigen defensie-industrie, leger en economie. President Zelensky's recente Europese reis benadrukte de focus op wapenleveranties, met name Patriot-raketten en drone-productie.

Oekraïne lijkt zijn hoop te hebben laten varen op de veiligheidsgaranties die het Westen eerder had toegezegd. Vorig jaar nog benadrukte president Zelensky deze garanties als een voorwaarde voor het beëindigen van de oorlog. Echter, tijdens zijn recente Europese rondreis, die hem langs Duitsland, Italië, Noorwegen en Nederland voerde, werden deze garanties niet langer genoemd. Dit markeert een significante verschuiving in de Oekraïense strategie.

De 'Verklaring van Berlijn', voortkomend uit een top op 15 december met leiders uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die specifiek gericht was op deze garanties, schetste weliswaar een kader voor vrede, maar de concrete uitwerking bleef uit. Julia Soldatiuk van Instituut Clingendael verklaart dat de garanties voorheen werden beschouwd als iets tastbaars, dat geleverd moest worden. Nu is de perceptie binnen de Oekraïense top volledig veranderd. Deze verandering is niet verwonderlijk, aangezien de veiligheidsgaranties nooit concreet werden. Bovendien was het cruciale punt voor Kyiv dat deze garanties pas van kracht zouden worden na een wapenstilstand, iets waarvoor momenteel geen indicaties zijn vanuit Moskou. Het idee om Europese vredestroepen in te zetten ter bewaking van een staakt-het-vuren in Oekraïne, zoals geopperd door de Coalitie van de Willigen, lijkt eveneens onwaarschijnlijk gezien de huidige Russische houding. Oekraïne focust zich nu primair op de opbouw van een sterk leger, een robuuste economie en een bloeiende defensie-industrie als overlevingsstrategie. Zelensky's recente reizen naar de Golfstaten en diverse Europese landen, waaronder Nederland waar hij de Four Freedoms Award ontving in Middelburg, moeten dan ook vanuit dit perspectief worden begrepen. De reis naar Berlijn was van bijzonder belang, waar de Duitse bondskanselier toezegde de financiering en aankoop van honderden Patriot-raketten in de Verenigde Staten te zullen verzorgen. De realisatie van deze levering is echter nog onzeker, gezien de grote vraag naar deze raketten in de Golfstaten vanwege de toenemende dreiging vanuit Iran. Zelensky benadrukt zelf dat de Patriot-systemen het hoofddoel van zijn reis zijn. Hij stelt in een exclusief interview met Buitenhof dat Oekraïne weliswaar de middelen heeft om Shahed-drones neer te halen, maar ontbeert de Patriot-capaciteit om ballistische raketten te onderscheppen. Hij maakt zich zorgen over de uitputting van de Patriot-voorraden, die volgens hem op elk moment leeg kunnen raken, afhankelijk van de intensiteit van de Russische aanvallen. De recente bombardementen, waarbij bijna alle grote Oekraïense steden werden getroffen met bijna twintig burgerslachtoffers, onderstrepen deze urgentie. Drones zijn momenteel het meest bepalende wapen op het slagveld, en het Oekraïense leger gebruikt er dagelijks een groter aantal van. Als gevolg hiervan heeft Zelensky op zijn reis overeenkomsten gesloten voor de gezamenlijke productie van drones en, in gesprek met bondskanselier Merz, voor de productie van langeafstandswapens. Groot-Brittannië heeft aangekondigd 120.000 drones te zullen leveren, een recordaantal, en Nederland draagt eveneens bij aan de droneproductie voor Oekraïne. Deze toegenomen leveringen en samenwerkingen lijken Moskou nerveus te maken. De Russische autoriteiten waarschuwen voor onvoorspelbare gevolgen van aanvallen met in Europa geproduceerde drones en adviseren Europese leiders zich op hun eigen veiligheid te richten in plaats van zich in een conflict met Moskou te mengen. Ter onderstreping van deze dreigementen heeft Moskou een lijst gepubliceerd van defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Letland, Polen en Nederland, waaronder een bedrijf in Hengelo, die banden hebben met Oekraïne. Dmitri Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, beschouwt deze bedrijven als legitieme doelen voor het Russische leger. Dit alles duidt erop dat vrede momenteel verder weg is dan ooit. Het Amerikaanse voorstel om de Donbas af te staan aan Rusland in ruil voor vrede en veiligheidsgaranties lijkt dan ook definitief van de baan. Zelensky verwerpt in Buitenhof het idee dat een terugtrekking van Oekraïense troepen de oorlog zou stoppen. Hij waarschuwt dat dit Oekraïne enkel zwakker zou maken. Volgens hem zouden Amerikaanse vrienden van hem bevestigen dat Poetin zelf deze logica zou hanteren, hoewel Poetin ook beweerde Oekraïne nooit te zullen bezetten. Sinds het begin van de oorlog zijn er, afgezien van technische overleggen, geen substantiële vredesbesprekingen geweest tussen Rusland, de Verenigde Staten en Oekraïne





