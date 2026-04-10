Oekraïne en Rusland kondigen staakt-het-vuren aan voor orthodox Pasen

Rusland en Oekraïne leggen de wapens neer voor de duur van het orthodoxe paasweekend. President Poetin kondigde een staakt-het-vuren af dat op zaterdag van start gaat. President Zelensky reageert en geeft aan dat Oekraïne zich aan het bestand zal houden.

Oekraïne en Rusland hebben aangekondigd de wapens neer te leggen voor het komende orthodoxe Pasen . De Russische president Vladimir Poetin heeft een staakt-het-vuren afgekondigd, dat naar verwachting zaterdag om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat en tot en met zondag zal duren. Het Kremlin heeft verklaard dat de Russische troepen zich aan deze afspraak zullen houden.

De Russische minister van Defensie heeft zijn troepen de opdracht gegeven alle gevechtshandelingen te staken gedurende deze periode. De beslissing is genomen in overeenstemming met de orthodoxe paastradities, een belangrijke religieuze feestdag voor beide landen. De aankondiging is een opvallende ontwikkeling in het aanhoudende conflict, dat al maanden duurt en heeft geleid tot aanzienlijk leed en verwoesting in Oekraïne. Hoewel dit bestand slechts van korte duur is, biedt het een zeldzame gelegenheid voor rust en reflectie, en mogelijk een kleine opening voor verdere diplomatieke inspanningen.\De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft inmiddels gereageerd op de Russische aankondiging, en aangegeven dat Oekraïne zich eveneens aan het bestand zal houden. Zelensky benadrukte het belang van een 'Pasen zonder bedreigingen' en 'een echte beweging richting vrede'. Hij riep Rusland op de gelegenheid te benutten om de aanvallen na Pasen niet te hervatten. Eerder had Zelensky al een paasbestand geopperd, wat wijst op een consistent streven naar mogelijkheden voor een vermindering van de vijandelijkheden. Het staakt-het-vuren biedt de kans voor burgers in conflictgebieden om de paasdagen in relatieve veiligheid te vieren. Beide partijen lijken zich bewust van de symbolische waarde van de paasdagen en de behoefte om de bevolking enige ademruimte te gunnen. De ervaring leert dat het handhaven van een staakt-het-vuren in een conflict zo complex als dit, uiterst lastig is. Het Kremlin heeft wel laten weten dat Russische troepen paraat zullen blijven om te reageren op eventuele provocaties of aanvallen van Oekraïense zijde. Dit suggereert een mate van wantrouwen en een bereidheid om terug te slaan indien de afspraken worden geschonden.\De geschiedenis herhaalt zich enigszins. Vorig jaar kondigde Poetin eveneens een paasbestand af. Hoewel dit bestand theoretisch van kracht was, werden er toen toch beschietingen gemeld in Oekraïne. Beide partijen beschuldigden elkaar van het schenden van de overeenkomst. Dit onderstreept de uitdagingen bij het handhaven van een staakt-het-vuren in een omgeving van diep wantrouwen en aanhoudende vijandelijkheden. De recente aankondiging roept dan ook vragen op over de effectiviteit en de duurzaamheid van het huidige staakt-het-vuren. Eerder, in mei vorig jaar, kondigde Poetin een eenzijdig bestand aan ter ere van de Russische Dag van de Overwinning op 9 mei. Dit staakt-het-vuren werd echter door Oekraïne afgewezen, dat een wapenstilstand van minstens dertig dagen eiste. Dit toont aan dat er een aanzienlijk verschil in perspectief bestaat over de voorwaarden en de noodzaak van een bestand. De internationale gemeenschap zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en hopen op een vreedzame paasperiode, en wellicht een opening voor verdere vredesbesprekingen





