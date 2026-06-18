Oekraïne boek tactische successen maar Russische opmars stokte, terwijl onderhandelingen noodzakelijk blijken voor vrede

Tijdens het grotendeels vastgelopen Russische offensief behaalt Oekraïne op meerdere fronten terreinwinst, volgens analyses van het Institute for the Study of War. Desondanks is de stemming in Oekraïne realistisch en is er weinig optimisme over een volledige overwinning. Experts wijzen op veranderende Russische tactieken, een kritische tekort aan luchtverdedigingsraketten voor Oekraïne en de groeiende rol van China ter ondersteuning van Rusland. Ondertussen werken Europese mogendheden aan het op gang brengen van vredesonderhandelingen, maar wordt benadrukt dat een staakt-het-vuren uiteindelijk de enige realistische uitkomst is. Het Noordoostelijke Atlantisch Verdragshof (NATO) benadrukt steun voor Oekraïne, terwijl wordt gesteld dat de oorlog uiteindelijk niet op het slagveld maar aan de onderhandelingstafel zal worden beslecht.

Terwijl het Russische offensief grotendeels stilstaat, boekt Oekraïne op meerdere fronten tactische successen , volgens recente analyses van het Institute for the Study of War (ISW).

Zo meldt het instituut dat Oekraïne het meeste terrein heeft gewonnen sinds het begin van de Russische inval in de provincie Koersk. Waar Rusland dat in het voorjaar van 2025 ook nog wist te doen, is de opmars van dat land nu op veel plekken tot stilstand gekomen. Maar die ontwikkelingen leiden in Oekraïne niet tot een gevoel dat de overwinning binnen handbereik is.

Geopolitiek expert Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) omschrijft de stemming in het land als 'realistisch'.

"Ik zag opiniepeilingen waarin 16 procent van de bevolking in Oekraïne zelf denkt dat Oekraïne nog kan winnen; de rest heeft daar grote twijfels over. " De Wijk is net terug uit Oekraïne. "Vooral schuilkelders en ratten daar. Toen vond net het grote bombardement op Kyiv plaats, dus dat was redelijk heftig.

" Ook bezocht hij de frontlinie: "We zijn ook redelijk dicht bij het front geweest, op enkele tientallen kilometers afstand. Dat merk je op zich niet direct, maar je ziet natuurlijk wel hoe zo'n oorlog geleid wordt en je kunt op camera's goed volgen wat er gebeurt.

" De Wijk ziet dat de Russen hun tactiek veranderen om de strijd weer op gang te brengen. "Omdat het redelijk vastzit aan het front voeren de Russen nu meer aanvallen uit op stedelijke gebieden", noemt hij. "De aard van het conflict verandert continu. We weten dat de innovatiecycli van bijvoorbeeld wapensystemen, met name bij de Russen, ongeveer 6, 7 tot 8 weken zijn.

Dus om de 4 maanden verandert de aard van de oorlog.

" Ook wijst De Wijk op een nijpend logistiek probleem met de luchtverdediging van Oekraïne, omdat de voorraad Patriot-raketten opraakt. "Er zijn veel te veel Patriots verschoten, veel meer dan de jaarproductie. Oekraïne krijgt ze op dit ogenblik niet meer en dat biedt Rusland enorme kansen. Je ziet ook dat de Rus die kans met beide handen aangrijpt.

" Bijzonder hoogleraar Krijgswetenschappen Martijn Kitzen aan het ISGA (Universiteit Leiden) deelt de analyse van De Wijk. "Het einde van de oorlog is nog niet in zicht", zegt hij. "In de media bekijken we ontwikkelingen soms zoals we ze graag willen zien. We hopen dat Oekraïne wint en dat de oorlog stopt, maar een succesvolle fase kan ook weer omslaan.

Afgelopen winter had Oekraïne het bijvoorbeeld erg zwaar.

" Toch is hij voorzichtig optimistisch. "Oekraïne weet wel stand te houden en maakt het de Russen moeilijk. " Deze week beschuldigde de Europese Unie China ervan dat ze Russische soldaten trainen. Voor Kitzen kwam dit niet als een verrassing.

"Dit is al wel langer bekend. Hoewel veel van deze activiteiten moeilijk hard te bewijzen zijn omdat ze in het geheim plaatsvinden, is de Chinese betrokkenheid reëel. In openbare datasets zijn steeds vaker Chinese taalgegevens en Telegramberichten te vinden.

" "Maar het is lastig om hiertegen op te treden", weet hij. "De Verenigde Staten doen immers hetzelfde door Oekraïne te voorzien van inlichtingen voor aanvallen diep in Rusland. Zo werkt dat nu eenmaal in een oorlog.

" Op het wereldtoneel wordt ondertussen van alles gedaan om vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland op gang te brengen. 2 weken geleden ging Oekraïense president Zelensky aan tafel met leiders van de 'E3', dat zijn de drie grootste militaire en diplomatieke machten van Europa: Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Europese landen willen een actieve rol in vredesonderhandelingen met Rusland, mede omdat de veiligheid van Europa op het spel staat en omdat zij 'moeten betalen' voor een staakt-het-vuren.

De bijeenkomst wordt gezien als een positief signaal, maar Kitzen plaatst daar wel een kanttekening bij.

"Frankrijk heeft zich vaker krachtig uitgesproken voor Oekraïne, maar loopt qua daadwerkelijke steun niet altijd voorop. " Volgens hem is het recente bezoek van de volledige Noord-Atlantische Raad aan Kyiv een sterker teken van steun. "Dat is een veel krachtiger signaal dan de bijeenkomst van de E3. " Wat voor Kitzen duidelijk is: de oorlog zal uiteindelijk niet op het slagveld, maar aan de onderhandelingstafel worden beslist.

"De enige realistische oplossing is dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan. " "Een staakt-het-vuren of wapenstilstand is waarschijnlijk het hoogst haalbare", gaat hij daarover verder. "Oekraïne hoeft de bezette gebieden dan niet als Russisch te erkennen, terwijl het geweld wel stopt. " "Poetin lijkt dit ook steeds meer in te zien, omdat hij zoekt naar een manier om de oorlog zonder gezichtsverlies af te sluiten.

Bovendien vindt volgens peilingen een grote meerderheid van de Oekraïners dat er een akkoord met Rusland moet komen om de oorlog te beëindigen", zegt hij tot slot





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Oekraïne Rusland Oorlog Tactische Successen Onderhandelingen Luchtverdediging Patriot China E3 NATO Staakt-Het-Vuren

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