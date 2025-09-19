Oekraïense drone-aanvallen verstoren Russische olie-industrie: brandstoftekorten en prijsstijgingen

De toenemende Oekraïense drone-aanvallen op Russische raffinaderijen en olieterminals veroorzaken aanzienlijke schade, brandstoftekorten en prijsstijgingen in Rusland. Dit heeft gevolgen voor de Russische economie en beïnvloedt de wereldwijde oliemarkt. De aanvallen richten zich zowel op de binnenlandse raffinage als de export van ruwe olie.

De Oekraïense militaire operaties, met name de luchtaanvallen met drones op Russische raffinaderijen en olieterminals, nemen in frequentie en intensiteit toe. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de Russische economie, waaronder brandstoftekorten en stijgende prijzen voor benzine en diesel aan de pomp. Getuigenissen van Russische burgers, vastgelegd in video's op sociale media, illustreren de frustratie en onvrede over de huidige situatie.

Automobilisten klagen over lange wachtrijen bij benzinestations en aanzienlijk hogere brandstofprijzen. De problemen zijn niet alleen beperkt tot individuele consumenten, maar beïnvloeden ook de logistiek en de bevoorrading van essentiële goederen binnen Rusland.\Energie-expert Lucia van Geuns, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies, bevestigt dat de Oekraïense aanvallen steeds effectiever worden. De drones lijken van hogere kwaliteit te zijn en richten zich op strategische doelen, waaronder grote raffinaderijen. Schattingen suggereren dat 15 tot 20 procent van de Russische raffinagecapaciteit is uitgeschakeld. Dit leidt tot schaarste op de binnenlandse markt en verhoogt de bezorgdheid van het Kremlin. De lijst van getroffen raffinaderijen is indrukwekkend, met incidenten in onder andere Kirisji, Saratov, Rjazan, Krasnodar en Syzran. Het herstellen van de schade is een complex probleem, aangezien Rusland afhankelijk is van buitenlandse technologie en onderdelen die onder sancties vallen. De reparatieprocessen worden bemoeilijkt door de beperkte toegang tot benodigde materialen en expertise, wat de impact van de aanvallen verder vergroot.\Naast de schade aan de raffinaderijen, richt Oekraïne zich ook op de export van ruwe olie, de belangrijkste inkomstenbron van de Russische oorlogseconomie. Aanvallen op exportterminals aan zowel de Finse Golf als de Zwarte Zee hebben de export vertraagd en een effect gehad op de wereldolieprijs. De recente drone-aanval op de olieterminals in Primorsk, in de provincie Leningrad, veroorzaakte een prijsstijging van 2 procent en leidde tot de stopzetting van de olieoverslag. Rusland is een van de grootste olieproducenten ter wereld, wat betekent dat verstoringen in de Russische olie-export de wereldwijde energiemarkt beïnvloeden. De Amerikaanse president Trump heeft de Europese landen opgeroepen om de import van Russische olie te beëindigen, wat volgens hem een voorwaarde is voor het opleggen van verdere sancties aan Rusland. De Europese Unie streeft naar een afbouw van de Russische olie-afhankelijkheid tegen 2027, een standpunt dat door de Europese Commissievoorzitter Von der Leyen wordt ondersteund. De Oekraïense president Zelensky uit zijn dankbaarheid aan de Oekraïense veiligheidsdiensten voor hun inspanningen, met name met betrekking tot de operatie in Primorsk, en benadrukt het belang van directe sancties tegen Russische olie-installaties





NOS

Oekraïne Rusland Olie Drone-Aanvallen Brandstofprijzen

