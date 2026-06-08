Oefenwedstrijd Nederland - Oezbekistan: Verbruggen blessure, gemiste kansen en Timber bij tribune

De voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK tussen Nederland en Oezbekistan wordt getekend door een blessure aan doelman Bart Verbruggen, tal van gemiste kansen en de aanwezigheid van Jurriën Timber op de tribune. Bondscoach Koeman legt uit waarom Timber niet naar het WK mag.

In een oefenwedstrijd tussen het Nederland s elftal en Oezbekistan ontstaat spanning door diverse letsels en gemiste kansen. De aanvoerder van Oranje , Cody Gakpo , toont zich effectief vanaf de strafschopstip en scoort zijn twintigste interlanddoel, maar ook Tijjani Reijnders en anderen mislukken grote kansen.

De eerste doelman Bart Verbruggen ratelt na een vangst pijnlijk naar beneden en moet worden vervangen door Mark Flekken, wat vragen oproept over de keuze van reservekeepers. De aanval met Brian Brobbey en Noa Lang, die later wordt vervangen door Summerville, blijft tekortschietend in efficiëntie. Verder speelt de wedstrijd zich af in een bijzonder troosteloze sfeer zonder supporters, wat de motivatie van de spelers mogelijk beïnvloedt.

Bondscoach Ronald Koeman besloot vanochtend om Jurriën Timber, die pas de Champions League-finale had gespeeld, niet mee te nemen naar het WK vanwege onvoldoende conditie. Timber is wel aanwezig op de tribune en ontvangt een knuffel van assistent-coach Edgar Davids. Koeman hoopt dat Timber de enige speler blijft die afvalt, en noemt Lutsharel Geertruida een geschikte vervanger in het centrum van de verdediging.

De wedstrijd eindigt met een 1-0 overwinning voor Nederland, maar door de vele gemiste kansen en de blessure van Verbruggen blijft een bittere nasmaak





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