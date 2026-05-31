Oefeninterland: VS winnen van Senegal met 3-2 in spectaculaire wedstrijd

In een opwindende oefenpot voor hetWK 2026 hebben de Verenigde Staten Senegal verslagen met 3-2. Met doelpunten van Jonathan David, Christian Pulisic en Folarin Balogun voor de VS en een dubbel van Sadio Mané voor Senegal was het een terugkerend gevoel. Beide teams staan onderling in hetWK in verschillende poules.

De Verenigde Staten en Senegal hebben in een spectaculair oefeninterland de voorkeur behouden. Al in de zevende minuut opende Jonathan David het doel voor de Amerikanen na een assist van Christian Pulisic .

De aanvoerder van AC Milan, die samen met Ricardo Pepi de spits vormde, maakte later zelf de 2-0 af na een voorbereidende actie van Pepi. Voor Pulisic was dit doel een welkome gebeurtenis, omdat zijn vorige treffer voor het nationale team dateerde van november 2024. Senegal, dat onlangs nog de finale van de Afrika Cup verloor, toonde veerkracht en kwam terug in de wedstrijd. Sadio Mané maakte nog voor rust de 2-1 na een pass van Habib Diarra.

Kort na de rust was Mané opnieuw successful, hij profiteerde van een fout van Auston Trusty en scoorde de 2-2. Uiteindelijk bepaalde Folarin Balogun in de Bank of America Stadium de eindstand op 3-2 voor de Verenigde Staten na ruim een uur spelen. De VS hebben nu een oefenpot tegen Duitsland ingepland voor zaterdag in eigen land. Op hetWK 2026 staan de Verenigde Staten in een poule met Paraguay, Australië en Turkije.

Senegal neemt het woensdag 10 juni op tegen Saoedi-Arabië, waarna ze in de poule tegen Frankrijk, Noorwegen en Irak spelen.





