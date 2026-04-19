Oefendag Trekkerslep Hooghalen: Volle Kracht Voorbereiding Op Nieuw Seizoen

Voorbereidingen voor het nieuwe trekkerslep-seizoen zijn in volle gang. Trekkerslep Hooghalen organiseert een oefendag voor deelnemers om hun tractoren te testen en ervaring op te doen voor de start van de officiële wedstrijden. De dag biedt een platform voor kennisuitwisseling en een kans voor zowel beginners als ervaren coureurs om hun techniek te verfijnen in een gecontroleerde omgeving.

Het trekkerslep-seizoen staat op het punt te beginnen en de spanning stijgt bij de liefhebbers van deze sport. Trekkerslep Hooghalen organiseert daarom voor de vijfde keer een speciale oefendag, een cruciaal moment voor deelnemers om hun machines te testen en de laatste puntjes op de i te zetten voor de officiële wedstrijden die bijna elk weekend op de kalender staan.

De oefendag, waar normaliter honderden fans langs de omheining staan, wordt dit jaar door een select publiek gadegeslagen. Ruben Jansen, organisator van Trekkerslep Hooghalen, legt uit: 'We merkten dat veel deelnemers na de winter hun trekker opnieuw wilden testen voor de sleepwagen, maar daar geen mogelijkheid voor hadden. Daarom zijn we enkele jaren geleden begonnen met een oefendag.'

Deze oefendag biedt een unieke gelegenheid voor zowel beginnende als ervaren trekkerslep-coureurs om kennis en tips uit te wisselen. Beginners kunnen profiteren van de expertise van meer ervaren deelnemers, wat essentieel is voor het opdoen van waardevolle ervaring in deze uitdagende sport. Het gebrek aan publiek wordt door sommigen als een voordeel ervaren, omdat het de focus op de prestaties en de techniek vergroot.

Myron Kleine (22) ervaart de oefendag als een perfecte voorbereiding op haar debuut volgende week in Spier. 'Dat was een impulsief idee', deelt Kleine enthousiast. 'Een maat van mij wilde graag iemand hebben voor de damesklasse, dus doe ik met zijn trekker mee.' Ze benadrukt het belang van deze oefensessie: 'Je weet nu wat je straks moet doen en hoe de trekker reageert.' Hoewel ze het gebrek aan publiek op dit moment als prettig ervaart, verwacht ze dat dit naarmate ze meer routine krijgt, geen belemmering meer zal vormen: 'Maar als ik de tactiek doorheb, denk ik dat publiek erbij niet meer uitmaakt, want ik heb er alleen maar plezier van.'

De oefendag biedt een veilige omgeving om met de reacties van de trekker vertrouwd te raken en de strategieën te verfijnen voordat de officiële competitie van start gaat. Voor de 48-jarige Roel Jan Scheper, een veteraan in de trekkerslep-wereld, is de dag een primeur vanwege zijn nieuwe trekker. 'Vandaag is het een primeur voor mij', vertelt Scheper terwijl hij zijn machine klaarmaakt. 'Deze trekker heeft nieuwe banden, dus dat is helemaal niet ideaal.' Ondanks de uitdagingen slaagt hij erin zijn trekker de sleepwagen honderd meter vooruit te trekken, een indrukwekkend resultaat met nieuwe uitrusting.

's Avonds culmineert de dag met een groots feest in de feesttent, waar het publiek wel van harte welkom is en de sfeer ongetwijfeld zal aanwakkeren. Het echte hoogtepunt van het seizoen, de strijd om de klasse-titels, barst in Hooghalen los in het tweede weekend van augustus, waarbij de crème de la crème van de trekkerslep-gemeenschap de degens kruist.





