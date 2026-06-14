Nyck de Vries wint 24 uur van Le Mans

Nyck de Vries is de derde Nederlandse coureur die de algemene zege in de 24 uur van Le Mans behaald heeft. Hij won samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway voor Toyota. Ook Nicky Catsburg en Richard Verschoor hadden succes in de lagere klassen.

Nyck de Vries heeft als derde Nederlander de algemene zege in de 24 uur van Le Mans behaald. De voormalig Formule 1-coureur won samen met Kamui Kobayashi (Japan) en Mike Conway (Groot-Brittannië) namens Toyota de 94ste editie van de Franse autosportklassieker.

Met zijn zege treedt De Vries in de voetsporen van Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988), die tot nu toe als enige Nederlanders de algemene zege behaalden. Robin Frijns werd tweede voor BMW, die hij deelde met Sheldon van der Linde (Zuid-Afrika) en René Rast (Duitsland). Ook in de lagere klassen was er Nederlands succes. In de LMGT3 veroverde Nicky Catsburg de zege met Ben Keating en Jonny Edgar in de Corvette.

In de 24 uur durende race bleven grote incidenten lange tijd uit. Ondanks dat er vanaf het begin stevig geknokt werd om iedere positie, waren er in de eerste zestien uur weinig uitvallers. Pas op zondagochtend vond de eerste grote crash plaats toen er een Porsche hard de barrière in vloog, en kregen er topauto's te maken met technische problemen.

Het team van De Vries begon de race op achterstand, maar vocht zich mede dankzij een opvallende pitstopstrategie snel naar voren. De Vries onderscheidde zich met een fraaie en cruciale inhaalactie op de Cadillac van Norman Nato. Na een aantal sterke ronden kwam De Vries na een pitstop van een andere auto van Toyota aan de leiding. Richting het laatste uur gaf hij het stuur over aan Kobayashi, die de Toyota naar de zege reed.

Frijns ging in het laatste uur langs de tweede Toyota en kwam nog heel dicht bij de Japanner, maar de race was net tekort voor de Limburger in dienst van BMW. In de LMP2 leek debutant Richard Verschoor op weg naar de zege. Maar met nog ruim drie uur te gaan begaf een van de remmen van zijn bolide het, waardoor Verschoor zijn auto uit kansrijke positie halverwege het circuit moest parkeren.

Voor Catsburg is het de tweede GT-zege op Le Mans, nadat hij in 2023, eveneens met Keating in een Corvette, de overwinning veroverde. Ondanks een mislukte kwalificatie (zeventiende in de klasse) was de Corvette in de race duidelijk de snelste





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