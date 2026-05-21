Nvidia haalt recordomzet en is wereldwijd het meest waardevolle bedrijf

Nvidia heeft een recordomzet behaald van 81,6 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, met een nettowinst die verdrievoudigde ten opzichte van een jaar geleden. De chipfabrikant is daarmee het meest waardevolle bedrijf ter wereld, met een marktkapitalisatie van meer dan 5 biljoen dollar. De groei van de omzet is te danken aan de sterke vraag naar chips voor AI-datacenters, maar de aandeelprijzen zijn niet gestegen na de bekendmaking van de cijfers. De concurrentie neemt toe, met AI-chipfabrikant Cerebras Systems die een beursgang in New York organiseerde.

Nvidia , de Amerikaanse chipfabrikant, heeft afgelopen kwartaal een recordomzet behaald van 81,6 miljard dollar. De nettowinst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar geleden naar 58,3 miljard dollar.

De waarde van de chipmaker is inmiddels gestegen naar meer dan 5 biljoen dollar, waardoor het het waardevolste bedrijf ter wereld is. Hoewel deze cijfers de verwachtingen overtreffen, steeg het aandeel van Nvidia niet bijzonder hard na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Het bedrijf maakt chips die gebruikt worden voor AI-datacenters.

De afgelopen jaren worden deze met hoog tempo wereldwijd uit de grond gestampt, wat leidt tot grote winsten voor bedrijven zoals Nvidia. Topman Jensen Huang zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers te verwachten dat de omzet komend kwartaal om deze reden zal doorgroeien naar 91 miljard dollar. Het succes van Nvidia betekent ook goed nieuws voor de vele bedrijven die leveren aan de chipbouwer. De ontwikkelingen in de AI-industrie gaan ontzettend hard.

Beleggers steken op dit moment veel geld in bedrijven die actief zijn in deze sector. Hoewel Nvidia op dit moment nog boven iedereen uittorent, neemt de concurrentie wel toe. Vorige week maakte AI-chipfabrikant Cerebras Systems een beursgang in New York. Het was met een aanvankelijke opbrengst van 5,5 miljard dollar de grootste beursgang op Wall Street van dit jaar





