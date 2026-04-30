Nunspeet voorbereid op evacuatie bij uitbreiding brand op militaire oefenterrein ASK

De brand op het militaire oefenterrein ASK bij 't Harde is nog niet geblust en dreigt zich verder uit te breiden. Burgemeester Céline Blom van Nunspeet bevestigt dat de gemeente klaar is voor een eventuele evacuatie, terwijl in Elburg een opvanglocatie is ingericht. De rookpluim reikt tot Engeland, en de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Burgemeester Céline Blom van Nunspeet heeft bevestigd dat de gemeente volledig voorbereid is op een mogelijke evacuatie van inwoners als de brand op het militaire oefenterrein ASK bij 't Harde verder uitbreidt.

De brand, die woensdagochtend uitbrak, is nog steeds niet onder controle, ondanks de inzet van extra helikopters door de luchtmacht. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft laten weten dat de brandweer nog urenlang bezig zal zijn met het blussen van de vuurhaard, mogelijk tot ver in de nacht. In afwachting van verdere ontwikkelingen is in de gemeente Elburg een opvanglocatie gereedgemaakt voor eventuele evacués uit Nunspeet.

Blom adviseert inwoners om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling en verzoekt mensen om niet naar het gebied te komen kijken, aangezien de toegangswegen zijn afgesloten. Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Elburg bevestigt dat beide gemeenten woensdag in intensief overleg zijn geweest over de brand en de mogelijke gevolgen. De brand, die tijdens een militaire oefening ontstond, heeft zich inmiddels over een lengte van 2200 meter verspreid.

De rookpluim reikt tot ver buiten de regio en heeft zelfs Engeland bereikt. Of de brand direct verband houdt met de oefening, is nog niet duidelijk. De situatie wordt nauwgezet in de gaten gehouden, en eventuele verdere ontwikkelingen worden via een liveblog gedeeld





