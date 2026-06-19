Nuenen getroffen door noodweer: bomen om, straten blank en blikseminslag

Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. De regen kwam met bakken uit de hemel en de bliksem schoot onafgebroken door de lucht. Op meerdere plekken ging het flink mis, waaronder in de Weverstraat waar de bliksem in een woning sloeg. De brandweer van Nuenen had de hele nacht de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en de blikseminslag.

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los.

Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot. Op meerdere plekken ging het flink mis. Aan de Beukenlaan waaiden bomen om door de harde wind. De Opwettenseweg veranderde door de hoosbuien in korte tijd in een watermassa.

In de Weverstraat sloeg de bliksem in bij een woning. Er ontstond voor zover bekend geen brand. De regen werd horizontaal door de straten gejaagd en de ene na de andere lichtflits verlichtte de donkere lucht. De zware buien waren vanuit België Nederland binnengetrokken en troffen Nuenen vol. De brandweer van Nuenen had de hele nacht de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en de blikseminslag.

Het noodweer had een groot deel van de nacht aan de gang, maar rond half vier in de ochtend begon het te slaken. De wind verzwakte en de regen nam af. De bewoners van Nuenen konden eindelijk weer rustig slapen. Maar voor de brandweer was het einde nog niet in zicht.

Zij hadden nog steeds veel werk te doen. De opwettenseweg was nog steeds onder water en er waren nog steeds bomen die om waren gewaaid. De brandweer moest nog steeds het water op de weg wegpompen en de bomen opruimen. Het was een lange en zware nacht voor de brandweer van Nuenen, maar uiteindelijk waren ze erin geslaagd om de situatie onder controle te krijgen.

Het noodweer had een groot effect op de bewoners van Nuenen, maar de brandweer had het onder controle gekregen. Het was een goede afloop voor de bewoners van Nuenen





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Nuenen Noodweer Storm Bomen Straten Blikseminslag

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