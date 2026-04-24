NS rust alle conducteurs uit met bodycams na toename agressie

De Nederlandse Spoorwegen gaan alle conducteurs uitrusten met bodycams om de toenemende agressie tegen treinpersoneel tegen te gaan. Arriva heeft al goede ervaringen met deze maatregel.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) nemen een belangrijke stap om de veiligheid van hun personeel te waarborgen door alle conducteurs en treinstewards uit te rusten met bodycams.

Deze beslissing volgt op een zorgwekkende toename van agressie tegen treinpersoneel, zowel verbaal als fysiek. De NS hoopt met deze maatregel een veiliger werkomgeving te creëren en de-escalatie van conflicten te bevorderen. Arriva, een andere spoorwegmaatschappij, heeft al ruim vijf jaar ervaring met het gebruik van bodycams op de trajecten tussen Emmen en Zwolle, en hun personeel geeft aan niet meer zonder te kunnen. De bodycams bieden de mogelijkheid om een onveilige, bedreigende of strafbare situatie achteraf te bekijken.

Bij NS kunnen conducteurs en stewards 'een minuut terug in de tijd', terwijl Arriva's bodycams zelfs een terugblik van twee minuten mogelijk maken. De camera's worden op het lichaam gedragen en zijn gericht op de treinpassagiers of de situatie waarin de conducteur of steward zich bevindt. Erik Tent, teammanager service en veiligheid bij Arriva, benadrukt het positieve effect van de bodycams op het gevoel van veiligheid.

Hij deelt de ervaringen van zijn collega's en zijn eigen ervaringen als steward in de treinen.

'De bodycam geeft mij en mijn collega's een veiliger gevoel tijdens het werk. Het is geruststellend te weten dat er beeld- en audio-opnames zijn die eventueel door de politie en justitie gebruikt kunnen worden.

' De bodycams werken niet alleen preventief, maar kunnen ook de-escalerend werken. Uit een proef bij NS, waarbij honderd conducteurs met bodycams werkten, bleek dat de aanwezigheid van de camera's de drempel voor agressief gedrag verhoogt. Kiran Hokker, woordvoerder van NS, vertelt: 'Ik ben gisteren de hele dag met een conducteur op pad geweest die aan de proef heeft deelgenomen. Hij vertelde dat het zien van de bodycam bij reizigers al escalatie kan voorkomen.

Reizigers nemen dan wat gas terug in hun woordgebruik.

' Tent bevestigt dit, maar voegt toe dat de camera niet in alle situaties werkt. 'Als alleen het zien van de camera niet helpt, kun je iemand erop wijzen dat je gaat filmen, dat werkt soms ook. Maar als iemand al heel boos of emotioneel is, heeft het geen effect meer. Dan maakt het niet uit of ze de camera zien of niet, of dat hij aanstaat of niet.

' Arriva geeft aan niet meer zonder de bodycams te kunnen werken. De NS erkent dat het spijtig is dat deze maatregel noodzakelijk is, maar is blij met de subsidie van 12 miljoen euro van het kabinet om de aanschaf en implementatie van de bodycams mogelijk te maken. Arriva heeft de kosten voor de camera's en bijbehorende opleidingen zelf gedragen.

Naast de bodycams loopt er bij NS ook een andere proef, waarbij 75 medewerkers een wapenstok dragen om te onderzoeken of dit agressie in de trein en op de perrons kan tegengaan. De beslissing om bodycams in te voeren is een reactie op de groeiende zorgen over de veiligheid van treinpersoneel en de behoefte aan effectieve maatregelen om agressie te voorkomen en te bestrijden.

De NS en Arriva hopen dat de bodycams bijdragen aan een veiligere en respectvollere omgeving voor zowel het personeel als de reizigers. De ervaringen van Arriva, die al jaren met bodycams werken, zijn positief en geven aan dat deze technologie een waardevolle aanvulling kan zijn op de bestaande veiligheidsmaatregelen.





