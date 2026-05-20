NRC.NL - Nederland verslaan warm zomerseizoen

Nederland invul voor vluggen zomer. Mensen verwachten al maandenlang dat het weer vlot warm wordt, om ontspannen te kunnen. De natuur is daarentegen echter minder blij met de opkomende zomer.

Kwik richting 30 graden, volop voorbereidingen voor zomers weer: "Reserveringen vliegen ons om oren" Je weerapp zegt het en onze weerman ook: de zomer komt eraan.

Sterker nog, het gaat deze maand niet meer regenen. Dat is niet zulk goed nieuws voor de natuur, maar mensen worden er blij van. Net als ijsverkopers, strandtenthouders, bootverhuurders en cafés met een terras; mits het niet te warm wordt.

'De zomer gaat beginnen! ' Lukas Hornsveld van Zand in Katwijk schreeuwt het nog net niet uit. 'We hebben alle bedjes uit de loods getrokken en we zijn alle resten van het zand en de regen er aan het afpoetsen. Iedereen kan komen, je hoeft alleen een zwembroek en wat geld mee te nemen.

Zelfs zonnebrand hoef je niet zelf mee te nemen.

'Die hebben we staan van het Zilveren Kruis. ' Smeren wordt dringend aangeraden, want het wordt niet alleen warm, de zonkracht is ook hoog





