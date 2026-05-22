NOVO-ministers komen bijeen in Zweden, Shell en Milieudefensie in rechtszaak, Europese Commissie en EU-leiders tekenen handelsdeal met Mexico, Venijn zit in Giro d'Italia, rechter oordeelt over CHP-congres, arrestaties en aanklachten tegen CHP-leden

De NAVO-ministers komen opnieuw bijeen in Zweden, waar onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de veiligheid van Europa hoog op de agenda staan. In Den Haag staan Milieudefensie en Shell opnieuw tegenover elkaar in een rechtszaal, waar Shell zijn uitstoot versneld moet terugdringen. De Europese Commissie en EU-leiders tekenen een vernieuwde handelsdeal met Mexico. Ook de Giro d'Italia heeft een spannende etappe met twee beklimmingen voor de renners. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. De arrestaties en aanklachten tegen CHP-leden worden door critici gezien als een bewuste poging van de regering om de partij uit te schakelen.

Goedemorgen! In de Zweedse stad Helsingborg is opnieuw een bijeenkomst van NAVO-ministers. En in Den Haag buigt de Hoge Raad zich over de rechtszaak tussen Shell en Milieudefensie.

Eerst het weer: vandaag schijnt de zon volop, alleen in het noorden ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur loopt op veel plaatsen op naar een zomerse 25 tot 26 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer is het iets koeler. De zuidoostenwind is zwak tot matig.

De buitenlandministers van de NAVO-landen komen opnieuw bijeen in Zweden. In tegenstelling tot gisteren is nu ook de Amerikaanse minister Rubio bij het overleg aanwezig. Onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de veiligheid van Europa staan hoog op de agenda. In Den Haag staan Milieudefensie en Shell opnieuw tegenover elkaar in een rechtszaal.

Vijf jaar na het roemruchte vonnis dat het oliebedrijf zijn uitstoot versneld moet terugdringen, begint de cassatiezitting bij de Hoge Raad. Dit is de hoogste vorm van beroep tegen een rechterlijke uitspraak. De voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en voorzitter van EU-leiders Costa zijn in Mexico. Samen met de Mexicaanse president Sheinbaum ondertekenen zij de vernieuwde handelsdeal met het Latijns-Amerikaanse land.

Het venijn zit in de staart bij etappe dertien van de Giro d'Italia. In de slotfase van de rit over 189 kilometer van Alessandria naar Verbania krijgen de renners twee beklimmingen voorgeschoteld, een van de vierde en een van de derde categorie. Te volgen in het liveblog op NOS.nl en de app.. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider.

Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. Sinds 2024 zijn honderden leden en gekozen functionarissen van de seculiere centrumpartij CHP vastgezet op verdenking van corruptie, aantijgingen die de partij onwaar noemt. De arrestaties en aanklachten worden door critici gezien als een bewuste poging van de regering om de partij uit te schakelen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane hadden gisteren hun halfjaarlijkse fotosessie met persfotografen.

Máxima kreeg de vraag hoe ze terugkijkt op de 25 jaar dat ze officieel Nederlander is en hoe Nederlands ze zich inmiddels voelt. Ze omschreef die kwart eeuw als een periode met 'enorm veel vreugde', waarbij ze dankbaar is voor de 'drie Nederlandse kinderen' die ze heeft gekregen. Ze erkende ook dat haar Spaans zelfs wat minder wordt





