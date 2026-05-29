De 39-jarige Novak Djokovic is na bijna vijf uur tennis in de derde ronde van Roland Garros uitgehaald door de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. De drievoudig winnaar van het toernooi verloor met 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 en ziet zijn droom van een 25ste grandslamtitel verder uitgesteld.

De tenniswereld staat versteld van een sensationele upset op Roland Garros . Novak Djokovic , de[introtekst die genegeerd moet worden] drievoudig winnaar van het弗兰德 toernooi en nog altijd op zoek naar zijn 25ste grandslamtitel, is in de derde ronde uitgeschakeld.

De 39-jarige Serviër, die vorig jaar nog halvefinalist was en de enige nog overgebleven speler in het schema met een eerdere overwinning in Parijs, moest het afleggen tegen de Braziliaanse tiener João Fonseca. Na bijna vijf uur en een spannende ondergang van bijna vijf uur tennis verloor hij met 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Het toernooi was voor veel favorieten al eerder verrassend verlopen; onder meer titelhouder Carlos Alcaraz ontbrak, wat Djokovic opnieuw tot een van de topfavorieten maakte.

Maar Fonseca, pas 19 jaar oud en voor het eerst zo ver in een grandslamtoernooi, toonde ongekende veerkracht en klasse. De Braziliaanse tiener kwam met een ongelooflijke houding het veld op. Voor de wedstrijd dacht hij vooral dat het een eer was om op het grootste podium tegen zijn idool te mogen spelen, voordat Djokovic zijn pensioen announceert. Hij zei eerder dat hij er vooral van moest genieten.

Toen hij na twee sets achterstond, leek het verhaal weer in het bekende spoor te lopen. Maar Fonseca had al in de vorige ronde bewezen dat hij van een 0-2 achterstand in sets kon terugkomen en herhaalde deze prestatie nu tegen een van de grootste tennissers ooit. Met scherpe forehands die diep in de hoeken vallen, pakte hij de vierde set.

In de cruciale vijfde set gaf Djokovic een vroege break weg, waarna Fonseca met een listige dropshot een break back pakte op 5-5. Hierna speelde de Braziliaan drie aces op rij om zijn eigen servicegame op de voet te houden en zo de tweede, en uiteindelijk decides, break te forceren. Hiermee bereikte Fonseca voor het eerst de achtste finales. Na afloop was Fonseca overweldigd.

Hij zei dat hij eenvoudig had gespeeld en probeerde te genieten.

"Het was een eer om tegen hem de baan op te mogen. Hij speelt nog steeds alsof hij 20 is. Aan het eind van de wedstrijd leek hij fitter dan ik. Ik ben hem dankbaar, en heel blij.

" Zijn respect voor Djokovic was groot; de Serviër was al kwartfinalist op Roland Garros toen Fonseca nog niet eens geboren was. Meteen na deze mooie woorden haastte Fonseca zich terug naar de microfoon, niet voor een tactische analyse van de vijf uur durende thriller, maar om zijn moeder geluk te wensen met haar verjaardag. Deze onverwachte afloop van de wedstrijd toont opnieuw de onvoorspelbaarheid van tennis en de ontwennende kracht van jonge talenten die geen angst kennen voor legenden





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novak Djokovic João Fonseca Roland Garros Uitschakeling Derde Ronde Grandslam Tennis Braziliaanse Tiener 99-4 3-6 5-7

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Djokovic wint met moeite van thuisfavoriet Royer op Roland Garros, Zverev amper getestVoor de 21ste keer op rij gaat de 39-jarige Novak Djokovic naar de derde ronde. Hij verslaat thuisfavoriet Valentin Royer.

Read more »

Djokovic overleeft spanning tegen Royer en Zverev blijft onberispelijk in Roland GarrosDe 39-jarige Novak Djokovic behaalt voor de 21ste keer op rij plaats in de derde ronde van Roland Garros na een overwinning op Valentin Royer. Alexander Zverev verslaat TSjech Tomás Machác met een eenvoudige score. De toernooishistorie van Djokovic en de recente vorm van Zverev staan centraal in deze Roland Garros update.

Read more »

Extreme heat at Roland Garros: Players struggle, Djokovic criticizes organizationThe second grand slam tournament of the year, Roland Garros, is being affected by extreme weather conditions in Paris. Players are facing cramps and exhaustion due to temperatures above thirty degrees. The Tsjech Jakub Mensik was taken away in a wheelchair after his match lasting over 4.5 hours in the heat, and Tallon Griekspoor had to leave the court during his match against Matteo Arnaldi due to heat exhaustion. These are rare occurrences in the history of Roland Garros, with no match ever being stopped due to heat.

Read more »

João Fonseca verrast Novak Djokovic in epische vijfsetter op Roland GarrosDe 19-jarige Braziliaan João Fonseca maakt een spectaculaire comeback en slaat de drievoudig Roland Garros-kampioen Novak Djokovic na bijna vijf uur tennis uit het toernooi in de derde ronde. Fonseca overwint een setsachterstand en bereikt voor het eerst de achtste finales van een grandslam, terwijl Djokovic zijn droom op een 25ste grandslamtitel verder moet uitstellen.

Read more »