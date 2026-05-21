Novak Djokovic kiest voor Viktor Troicki als nieuwe coach bij Roland Garros

Novak Djokovic, de huidige nummer vier van de wereld, heeft aangekondigd dat hij met zijn twee jaar oudere landgenoot Viktor Troicki als nieuwe coach gaat samenwerken bij Roland Garros. De twee hebben al lang samengewerkt, met Troicki als teamcaptain van het Servische Davis Cup in 2020 en in de voorbereiding op de Olympische Spelen in 2024. In 2010 wonnen ze als teamgenoten de eerste Davis Cup voor Servië.

Novak Djokovic wil met Viktor Troicki als nieuwe coach proberen bij Roland Garros , dat zondag begint, voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen. De tennisser uit Servië, die vrijdag 39 wordt, maakte woensdag bekend in zee te gaan met zijn twee jaar oudere landgenoot Troicki met wie hij al heel lang bevriend is.

Zelf kwam Troicki als tennisser nooit verder dan de vierde ronde op het gravel in Parijs. De twee werkten al eerder samen toen Troicki in 2020 captain van het Servische Davis Cup was en in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2024 waar Djokovic goud veroverde. In 2010 wonnen ze als teamgenoten de eerste Davis Cup voor Servië, de enige grote prijs van Troicki als speler.

"Welkom mijn vriend, teamgenoot en nu coach... Viktor Troicki", schrijft de huidige nummer vier van de wereld op Instagram. Djokovic en teamcaptain Viktor Troicki omhelsen elkaar na een Davis Cup-zege op de Britten in 202





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novak Djokovic Viktor Troicki Coach Roland Garros Grandslamtoernooi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netbeheerders kiezen voorkeurslocatie voor nieuw hoogspanningsstation langs A2Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht.

Read more »

Trudy Janssen geeft vrouwelijke touch aan nieuw college gemeente HeerlenHet was een mannenploeg: het nieuwe college van B&W in Heerlen dat vorige week werd gepresenteerd. En dat hebben de politieke partijen van de nieuwe coalitie geweten.

Read more »

Podolski zegt 'nu koop ik de rest' van nieuw kebabnet en επενтєра trofeі vіс clubVandaag de dag stop de gemeenteraad van Zabrze met de verkoop van gemeentelijke aandelen aan sportowych club Górnik Zabrze naar verslaggever van Sport24, zodat traditionele investeerder kan blijven zijn, en We-schelden in kleedmerk en organiseert zijn eigen muziek-events.

Read more »

Novak Djokovic werkt samen met Viktor Troicki als nieuwe coach bij Roland GarrosNovak Djokovic heeft Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach voor Roland Garros, dat zondag begint. De 38-jarige Servische tennisser probeert met zijn landgenoot en lange bevriende Troicki voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen. Djokovic en Troicki hebben eerder samengewerkt als Davis Cup-teamgenoten en teamcaptain-speler. Troicki vervangt Andy Murray, met wie Djokovic vorig jaar mei een einde maakte aan hun samenwerking.

Read more »