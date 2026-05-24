Novak Djokovic en Alexander Zverev beginnen goed op Roland Garros

Novak Djokovic heeft moeite om de tweede ronde op Roland Garros te bereiken, maar Alexander Zverev begint goed. Djokovic versloeg Giovanni Mpetshi Perricard, maar tegen Benjamin Bonzi versloeg Zverev. Taylor Fritz boekt nooit zijn beste resultaten op gravel en tegen Nishesh Basavareddy verloor hij in de eerste ronde.

Novak Djokovic heeft met moeite de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De 39-jarige Serviër en drievoudig winnaar in Parijs versloeg het Franse servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard : 5-7, 7-5, 6-1, 6-4.

Roland Garros is pas het vierde toernooi van het jaar voor Djokovic, die zijn toernooien steeds secuurder uitkiest. Maar ondanks het gebrekkige wedstrijdritme leverde de nummer vier van de wereld een aardige partij af. Mpetshi Perricard, de nummer 83 van de wereld, maakte het Djokovic twee sets lang zeer lastig met zijn verwoestende opslag en kiezelharde groundstrokes. In de tweede set loerde Djokovic voortdurend op een break, maar serveerde Mpetshi Perricard zich telkens uit de problemen.

Djokovic benutte op 6-5 zijn tiende breakpunt, wat meteen de setwinst opleverde. Daarna was de tank leeg bij Mpetshi Perricard





