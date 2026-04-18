NOS-vacature voor Chef Commentatoren leidt tot verbazing en salarisdiscussie

Tina Nijkamp uit verbazing over een vacature bij de NOS voor een Chef Commentatoren, met name over het salaris van maximaal 7.491 euro bruto per maand. Ze vraagt zich af wat de exacte taken inhouden en of deze functie nog relevant is zonder Eredivisie-samenvattingen.

Tina Nijkamp , voormalig zenderbaas van SBS6 en bekend tv-duider, heeft met grote verbazing gereageerd op een recent gepubliceerde vacature bij de Nederlandse Publieke Omroep ( NOS ). De omroep is op zoek naar een nieuwe Chef Commentatoren, een leidinggevende functie die verantwoordelijk wordt voor een team van maar liefst 21 commentatoren binnen de sportafdeling.

Nijkamp deelt haar verbazing via haar Instagram Stories en uit vooral kritiek op het aanbod dat de NOS doet, met name het salaris, dat zij bestempelt als 'bizar hoog'. De vacaturetekst schetst een beeld van een essentiële rol binnen de sportverslaggeving van de NOS. Gezocht wordt naar een verbindende leider met een diepe liefde voor sport en sportcommentaar, iemand die in staat is om commentatoren te inspireren, te coachen en richting te geven in een steeds dynamischere sportomgeving. De functie is voor een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De NOS kondigt aan dat het maximale salaris dat voor deze positie geboden kan worden, conform de cao, 7.491 euro bruto per maand bedraagt. Dit bedrag heeft bij Nijkamp tot de nodige wenkbrauwfronsen geleid. Ze spreekt van 'de bubbel van de NOS' en vraagt zich retorisch af wat de exacte werkzaamheden van een dergelijke chef de gehele dag inhouden. Haar scepsis wordt verder gevoed door de gedachte aan mogelijke toekomstige veranderingen, zoals het eventueel verliezen van de rechten op de Eredivisie-samenvattingen. Hoewel de samenvattingen voorlopig tot en met het seizoen 2026/27 bij de NOS te zien zullen zijn, zaait de vacature toch twijfel over de langetermijnvisie van de omroep in het licht van veranderende mediaportefeuilles. De functie van Chef Commentatoren is momenteel bekleed door Arno Vermeulen, een gerenommeerde commentator en journalist binnen de Nederlandse sportwereld. Vermeulen heeft echter aangekondigd dat hij dit jaar met vervroegd pensioen gaat, wat de noodzaak voor de vacature verklaart. Vermeulen is een bekend gezicht bij de NOS, regelmatig te zien in het voetbalprogramma Studio Voetbal. Het is echter ook bekend dat deze voetbaltalkshow na het huidige seizoen van de buis verdwijnt, wat de dynamiek binnen de sportredactie van de NOS verder onderstreept. De kritiek van Nijkamp, hoewel vanuit een extern perspectief geuit, raakt de kern van een bredere discussie over de waardering van functies in de publieke omroep en de salarissen die daaraan verbonden zijn, zeker in vergelijking met de uitdagingen en de veranderende markt waarin de NOS opereert. De vraag blijft in hoeverre de NOS een dergelijke leidende rol nog kan rechtvaardigen in een sportlandschap dat voortdurend in beweging is en waar de concurrentie om uitzendrechten steeds heviger wordt. De hoge salarisindicatie voor deze specifieke functie roept de vraag op of dit een weloverwogen strategische keuze is of eerder een gevolg van traditionele salarisschalen binnen de publieke omroep die mogelijk niet meer volledig aansluiten bij de huidige realiteit van de media-industrie. De publieke opinie, vertegenwoordigd door personen als Nijkamp, zal ongetwijfeld de ontwikkelingen rondom deze vacature en de invulling ervan nauwlettend volgen, mede omdat het een positie betreft die direct invloed heeft op de kwaliteit en de richting van de sportverslaggeving bij een van de grootste mediabedrijven van Nederland





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De KNVB-bekerfinale AZ-NEC hoor je live op NPO Radio 1Alkmaar en Nijmegen staan bol van finalespanning voor aankomende zondag. AZ en NEC nemen het in De Kuip in Rotterdam tegen elkaar op in de finale van de KNVB-beker. Je hoort de bekerfinale zondag 19 april live vanaf 18.00 uur in NOS Langs de Lijn.

Read more »

Makkelie leidt met rode kaart aftocht Farioli in, Villa dendert doorHet Europa League-avontuur voor FC Porto en Francesco Farioli zit er na donderdag op. Een vroege rode kaart tegen Nottingham Forest leidde de uitschakeling in voor de koploper van Portugal, met Pablo Rosario in de basis. Voor Forest wacht in de halve finale een Engels onderonsje met Aston Villa, dat simpel afrekende met Bologna.

Read more »

AZ's Tactiek Leidt tot Kritiek: B-Elftal in Europa voor BekerfinaleAZ-trainer Lee-Roy Echteld krijgt de volle laag na de uitschakeling in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. De focus op de bekerfinale tegen NEC leidde tot een sterk gereduceerde opstelling, wat op veel kritiek stuitte bij zowel media als fans. De Europese campagne werd gezien als een opoffering, waarbij de club zich bij voorbaat neerlegde bij de uitschakeling.

Read more »

PSV leidt Nederlandse puntenrace in Europa, maar Nederlandse clubs zakken op UEFA-rankingPSV is de afgelopen jaren de grootste puntenpakker geweest voor Nederland op de UEFA-ranking. Ondanks PSV's individuele prestaties, leidt een dramatisch Europees seizoen voor Nederlandse clubs tot een daling op de ranglijst en een aangepaste Europese ticketverdeling voor de Eredivisie. Ajax' succes van 2019 is verleden tijd.

Read more »

Romano Postema leidt FC Emmen naar spectaculaire comeback met tien man tegen Roda JCFC Emmen toonde veerkracht in Kerkrade door met tien man een 2-0 achterstand om te buigen tot een gelijkspel tegen Roda JC. Romano Postema speelde een cruciale rol met twee doelpunten.

Read more »

Anthropic oprichter bespreekt super-AI Mythos met Witte Huis ondanks eerdere ruzieDario Amodei, oprichter van AI-bedrijf Anthropic, heeft op het Witte Huis de ontwikkeling van hun geavanceerde AI-model Mythos besproken met chef-staf Susie Wiles. Dit bezoek is opmerkelijk gezien de eerdere gespannen relatie tussen Anthropic en de regering Trump, die contracten met het bedrijf had opgeschort vanwege ethische bezwaren en veiligheidseisen.

Read more »