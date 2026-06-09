NOS Sport: Uitgebreide WK-coverages en voetbalpolitieke verhalen op NPO Radio 1

NPO Radio 1中央电视台直播所有荷兰队比赛，并对剩余赛事进行日间报道，同时提供历史回顾和政治揭秘类播客。

NPO Radio 1 brengt deze zomer uitgebreide live-uitslagen en verslaggeving van het WK voetbal 2026, het grootste toernooi ooit met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden en speelsteden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Alle wedstrijden van het Nederlandse elftal worden live uitgezonden, terwijl de resterende wedstrijden worden besproken tijdens de reguliere programma's van 06.00 uur tot middernacht. De NOS Sport-commentatoren houden luisterscharen continu op de hoogte van ontwikkelingen, van de opstelling voor de openingswedstrijd tot intrigerende onderdogs in de poulefase, zoals Curaçao onder leiding van Dick Advocaat.

Voor de nostalgische luisteraar zijn vier historische WK-podcasts beschikbaar over eerdere toernooien, zoals 1994, 1998, 2010 en 2014, met herinneringen aan memorabele momenten, van bijna gewonnen finales tot bizarre incidenten. Daarnaast belicht het programma het verhaal rond Mino Raiola, die tevergeefs pleitbezorgde voor het presidentschap van de FIFA, en zijn tegenhanger Gianni Infantino, de huidige baas van de wereldvoetbalbond.

Via gesprekken met insiders wordt een kijkje geboden in de politieke en commerciële achterkamertjes van het internationale voetbal, waar macht, miljoenen en pakken heersen





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