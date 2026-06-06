Noraly Beyer over Joost Prinsen: 'Hij wilde gewoon niet meer' na herseninfarct

In een gesprek met Coen Verbraak vertelt Noraly Beyer, Partner van de overleden presentator Joost Prinsen, over zijn leven na het herseninfarct en zijn wens om niet verder te leven.

Joost Prinsen wilde na zijn herseninfarct in oktober 2025 niet meer verder leven. De presentator was half verlamd geraakt en kon niet goed meer praten.

"Hij wilde gewoon niet meer", blikt zijn partner Noraly Beyer (79) terug in een gesprek met journalist Coen Verbraak (58) voor het NPO 2-programma 'Over Leven'. Volgens Noraly werkten de hersenen van Prinsen nog wel, maar kwamen de woorden er niet meer uit.

"Toen dacht ik, wist ik: dit is een eind", aldus de voormalig nieuwslezeres. Prinsen wilde daarna vrij snel naar een hospice, maar daar kon hij niet terecht, omdat hij niet stervende was.

"Hij werd toen opstandig. Hij wilde niet meer, hij wilde gewoon niet meer. Wat ik helemaal begrijp, wat ik ook respecteerde, maar het was wel lastig om dat ook te accepteren. Ik wilde die man niet kwijt.

" Prinsen kon ook geen euthanasieverzoek indienen, maar de artsen wilden hem wel helpen met palliatieve sedatie. "Toen ze hem nog een laatste keer vroegen of hij dat echt wilde, zei hij heel luid en duidelijk: 'ja, ja, honderd procent'. "Ik verstijfde helemaal. Ik dacht: dit is dus echt wat je wilt.

Maar het kon ook niet anders, het moest. Hij had zo niet verder kunnen leven, hij wilde het niet en het kon niet.

" De voormalig nieuwslezeres zegt dat de klok alle jaren dat ze een relatie had met Prinsen een tegenstander was. "Ik denk wel dat ik wist dat het niet van lange duur zou zijn, ook al wilde ik dat wel. Dat het toch vijf jaar heeft kunnen duren... Ik had zoiets van: dit is nu, dit is goed zo, dit is fijn.

Wat een geluk dat we dit hebben. En dat ga ik niet verprutsen met toekomstbeelden van wat als dit of dat.

" De oud-journalist is blij met de dingen die ze momenteel nog mag en kan doen. Ze is van plan om haar 80e verjaardag in juli te vieren.

"Je moet je dagen tellen, je jaren tellen en je zegeningen tellen.





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Joost Prinsen Noraly Beyer Herseneninfarct Palliatieve Sedatie Euthanasie

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