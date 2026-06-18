Nora Haukland klaar voor hoger beroep in zaak rond Marius Borg Høiby

Nora Haukland is klaar voor het hoger beroep in de zaak rond haar ex-vriend Marius Borg Høiby. Høiby werd vorig jaar veroordeeld voor 34 van de 40 strafbare feiten waaraan hij werd beschuldigd, waaronder twee verkrachtingen.

Nora Haukland , een 29-jarige influencer, is klaar voor het hoger beroep in de zaak rond haar ex-vriend Marius Borg Høiby . Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit , werd vorig jaar veroordeeld voor 34 van de 40 strafbare feiten waaraan hij werd beschuldigd, waaronder twee verkrachtingen.

Haukland claimt dat ze tijdens hun relatie werd mishandeld en dat ze hoop voelt in het rechtssysteem. Høiby heeft op drie punten beroep aangetekend, waaronder de twee verkrachtingen en zijn veroordeling voor het mishandelen van Haukland. De zaak zorgde voor veel ophef in Noorwegen, vooral vanwege de positie van Høiby binnen de Noorse koninklijke familie. Høiby wordt soms omschreven als de 'bonusprins' van Noorwegen, hoewel hij geen officiële prinsentitel heeft





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