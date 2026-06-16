Noorwegen zet met Haaland en Ødegaard koers naar WK-reünie

Bondscoach Solbakken is optimistisch na sterke training Haaland en fitter wordende Ødegaard. Noorwegen maakt na 28 jaar rentree op het WK tegen Irak.

De Noorse bondscoach Ståle Solbakken heeft met een brede glimlach teruggeblikt op de训练 van zaterdag, waarin Erling Haaland volgens hem zijn beste training van de voorbereiding afwerkte.

'Wat Erling betreft, ik denk dat je kunt zien dat het tij begint te keren. Hij had gisteren zijn beste training en maakte het doelpunt van het jaar', aldus Solbakken. De coach beschreef vervolgens een spectaculaire volley van twintig meter die diepe indruk maakte op de volledige selectie.

'Als keeper Egil Selvik die bal had geraakt, was hij dood geweest. Gelukkig ging hij in de hoek', grapte Solbakken tijdens zijn persconferentie. Het doelpunt, een schitterende uithaal, gaf het team een flinke boost in de aanloop naar het WK. Niet alleen Haaland, maar ook aanvoerder Martin Ødegaard kon rekenen op lovende woorden van de bondscoach.

De middenvelder van Arsenal kende een wisselvallig seizoen waarin hij werd gehinderd door blessureleed, maar lijkt op tijd klaar voor het WK in Qatar.

'In de laatste week zie je dat hij steeds beter in zijn spel komt en sterker oogt', aldus Solbakken. Ødegaard, die bij Arsenal een cruciale rol speelde, hoopt zijn goede vorm door te trekken naar het nationale team. Noorwegen rekent op zijn ervaring en creativiteit op het middenveld om het verschil te maken tegen Irak, Senegal en Frankrijk. Niet alles verliep echter vlekkeloos in de aanloop naar het duel met Irak.

Spits Jørgen Strand Larsen ontbrak op de laatste training vanwege ziekte. De aanvaller van Crystal Palace kampt met lichte koorts en werd uit voorzorg geïsoleerd van de rest van de selectie. Solbakken verwacht echter dat de 26-jarige spits gewoon inzetbaar zal zijn voor het openingsduel.

'Het is niets ernstigs, maar we nemen geen risico's', verklaarde de bondscoach. De medische staf houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht Strand Larsen niet fit genoeg zijn, dan heeft Solbakken alternatieven in de selectie, zoals Alexander Sørloth of Ola Brynhildsen. Voor Noorwegen betekent het duel met Irak een bijzonder moment.

De Scandinaviërs maken hun rentree op het WK na een afwezigheid van 28 jaar. De laatste deelname dateert van 1998, toen Noorwegen indruk maakte door in een groep met Brazilië, Marokko en Schotland ongeslagen te blijven. Na gelijke spelen tegen Marokko en Schotland volgde een verrassende 2-1 overwinning op Brazilië, goed voor een plek in de achtste finale. Daarin verloor Noorwegen met 1-0 van Italië, waarna bijna drie decennia van afwezigheid volgden.

Solbakken hoopt die terugkeer dinsdag tegen Irak direct luister bij te zetten.

'We zijn er klaar voor. Het is een droom die uitkomt voor ons allemaal', zei de bondscoach. De groep waarin Noorwegen zit, is niet makkelijk. Na Irak wachten duels tegen Senegal en Frankrijk.

Vooral Frankrijk wordt gezien als de grote favoriet, maar Solbakken gelooft in zijn team.

'We hebben kwaliteit en ervaring. We kunnen verrassingen veroorzaken', aldus de 54-jarige coach. De Noorse fans zijn enthousiast en hopen op een herhaling van de gloriejaren uit 1998. Met spelers als Haaland, Ødegaard en Sander Berge heeft het team een sterke mix van jeugd en ervaring.

De komende dagen zullen uitwijzen of Noorwegen de hoge verwachtingen kan waarmaken





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