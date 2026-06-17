Noorwegen wint van Irak dankzij twee goals Haaland op WK

Noorwegen is het WK begonnen met een overtuigende 1-4 zege op Irak. Erling Haaland scoorde twee keer, invaller Leo Ostigard kopte raak en een eigen doelpunt van Aymen Hussein besliste de wedstrijd. Noorwegen gaat aan kop in Groep I.

Noorwegen is het WK begonnen met een overtuigende zege op Irak . De ploeg van bondscoach Stale Solbakken won in Boston met 1-4, dankzij twee doelpunten van Erling Haaland , een doelpunt van invaller Leo Ostigard en een eigen doelpunt van Irak ees Aymen Hussein.

Door de overwinning gaat Noorwegen aan kop in Groep I, boven Frankrijk dat eerder met 3-1 van Senegal won. Het duel was het WK-debuut van Haaland, die al na 22 minuten zijn eerste goal maakte. De spits van Manchester City toonde direct zijn klasse door een voorzet van Martin Ødegaard binnen te schieten. Noorwegen leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar Irak sloeg terug via Aymen Hussein, die in de 32e minuut de gelijkmaker binnenkopte.

Toch was het Haaland die vlak voor rust opnieuw toesloeg. Na een mooie combinatie met Odegaard schoot hij beheerst de 1-2 binnen. In de tweede helft bleef het lang spannend, maar Noorwegen kon de wedstrijd in de 78e minuut beslissen. Uit een corner van Odegaard kopte invaller Ostigard raak.

In de blessuretijd zorgde een eigen doelpunt van Hussein voor de eindstand van 1-4. De overwinning was verdiend, al liet Noorwegen in de tweede helft kansen liggen om de score verder uit te bouwen. Zo miste invaller Andreas Schjelderup een goede kans. Irak, dat in de eerste helft nog gelijkwaardig was, kon in de tweede helft geen vuist meer maken.

Noorwegen speelt op 26 juni tegen Senegal, terwijl Frankrijk het opneemt tegen Irak. Met de zege heeft Noorwegen een uitstekende start van het WK. Haaland, die zijn debuut opluisterde met twee goals, is de grote man. Bondscoach Solbakken toonde zich tevreden: "We hebben een moeilijke tegenstander verslagen.

Het was belangrijk om met een overwinning te beginnen. De ploeg heeft karakter getoond, vooral na de gelijkmaker.

" Ook Odegaard, die twee assists gaf, was belangrijk. Noorwegen kan met vertrouwen uitkijken naar de volgende wedstrijd. De ploeg wil de goede lijn doortrekken en zich plaatsen voor de volgende ronde. De wedstrijd tegen Senegal wordt een nieuwe test.

Senegal verloor van Frankrijk, maar is een sterke tegenstander. Noorwegen moet zich verbeteren op het gebied van kansen benutten. Ondanks de overwinning waren er momenten waarop de ploeg niet scherp genoeg was. Irak kreeg in de eerste helft een paar goede mogelijkheden, maar doelman Orjan Nyland hield zijn doel schoon.

De verdediging stond goed, al was er soms wat ruimte voor de Irakezen. Noorwegen speelde met een 4-3-3 formatie, met Haaland in de spits. Het middenveld bestond uit Odegaard, Sander Berge en Morten Thorsby. De backs, Julian Ryerson en Birger Meling, waren actief in de aanval.

De ploeg creëerde veel kansen, maar had moeite met de fysieke kracht van Irak. Desondanks was de overwinning verdiend en zal Noorwegen zich gesteund voelen door de fans. Het WK belooft spannend te worden voor de Noren, die hoge verwachtingen hebben. Na jaren van afwezigheid op het hoogste niveau, wil Noorwegen laten zien dat het meetelt.

Haaland is de sleutelspeler, maar ook andere spelers kunnen het verschil maken. De volgende wedstrijd tegen Senegal wordt cruciaal. Als Noorwegen wint, is het vrijwel zeker van groepswinst. Mocht het verliezen, dan wordt de laatste wedstrijd tegen Frankrijk een finale.

De ploeg is er klaar voor. Het vertrouwen is groot na de zege op Irak. Noorwegen kan rekenen op een sterke selectie, met spelers uit de topcompetities. Odegaard, ster bij Arsenal, dirigeert het spel.

Berge, bij Burnley, is belangrijk op het middenveld. En dan is er nog Haaland, de topscorer van Manchester City. De combinatie van ervaring en talent maakt Noorwegen tot een gevaarlijke tegenstander. Irak, dat zich via de play-offs kwalificeerde, was geen makkelijke prooi.

De ploeg van bondscoach Jesus Casas speelde compact en probeerde te counteren. Na de gelijkmaker leek Irak zelfs even kans te maken op een stunt, maar Haaland besliste anders. De Aziatische ploeg moet nu winnen van Frankrijk om kans te maken op de knock-outfase. Het wordt een moeilijke opgave, want Frankrijk is een van de favorieten.

Noorwegen heeft nu de beste papieren om de groep te winnen. De volgende stap is de wedstrijd tegen Senegal, die op 26 juni wordt gespeeld. Tot die tijd kan de ploeg herstellen en trainen. De supporters dromen van een diepe run op het WK.

De prestaties van Haaland geven hoop. De goalgetter is in topvorm. Tegen Irak liet hij zien waarom hij als een van de beste spelers ter wereld wordt beschouwd. Zijn doelpunten waren belangrijk, maar ook zijn aanspeelbaarheid en loopacties waren indrukwekkend.

Haaland werd na de wedstrijd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij reageerde bescheiden: "Het was een teamoverwinning. Ik ben blij met mijn goals, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. We moeten nu focussen op de volgende wedstrijd.

" Ook Odegaard kreeg lof. De aanvoerder was de motor van het team. Hij creëerde kansen en scoorde bijna zelf. Noorwegen zal in de volgende wedstrijden moeten blijven presteren.

De concurrentie is groot, maar de ploeg heeft kwaliteit. Als iedereen fit blijft, kan Noorwegen ver komen. Het WK is pas net begonnen, maar Noorwegen heeft al indruk gemaakt. De zege op Irak was overtuigend, al waren er verbeterpunten.

De verdediging moet beter opletten bij counters. Het middenveld moet dominanter worden. En de aanval moet nog effectiever. Toch is het een goede start.

Noorwegen is klaar voor de volgende uitdagingen. De droom leeft voort. Wie weet wat er nog mogelijk is





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